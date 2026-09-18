TATENA: į Rusijos atominės elektrinės aušinimo bokštą pataikė dronas, gaisro nekilo

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) „buvo informuota, kad ketvirtadienį anksti ryte dronas pataikė į Rusijos Federacijos Kursko atominės elektrinės reaktoriaus bloko aušinimo bokštą“, tačiau, nors jis tuo metu veikė, gaisro nekilo, pranešė agentūra socialiniame tinkle „X“.
Po šio incidento atominėje elektrinėje, esančioje netoli sienos su Ukraina, TATENA paragino „parodyti didžiausią susivaldymą kariniuose veiksmuose, siekiant išvengti branduolinės avarijos pavojaus“.
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