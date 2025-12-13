Tailandas: per konfliktą su Kambodža žuvo keturi kariai

Ilgalaikis pasienio ginčas tarp Tailando ir Kambodžos grindžiamas šimtmečio senumo nesutarimais dėl dar Prancūzijos kolonijinio valdymo laikais nustatytų ribų, abiem šalims reiškiant pretenzijas į įvairias pasienio šventyklas.
Naujausi susirėmimai tarp kaimyninių Pietryčių Azijos šalių taip pat privertė apie pusę milijono žmonių abiejose pusėse palikti savo namus.
Tailando gynybos ministerija nurodė, kad šią savaitę per atakas žuvo mažiausiai 24 žmonės, įskaitant keturis šalies kareivius.
Abi pusės kaltino viena kitą dėl konflikto atsinaujinimo. Penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad Tailandas ir Kambodža sutiko nutraukti kovas prie ginčijamos sienos.
Tačiau Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulas (Anutinas Čarnvirakulas) pareiškė, kad penktadienį pokalbio su D. Trumpu metu JAV prezidentas neužsiminė apie tai, kad šalis turi sudaryti paliaubas su Kambodža.
Šeštadienį premjeras žurnalistams sakė, kad per derybas apie paliaubas nebuvo kalbama.
Penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad turėjo „labai gerą pokalbį“ su Tailando premjeru ir Kambodžos ministru pirmininku Hun Manetu.
„Jie sutiko nuo šio vakaro NUTRAUKTI visą šaudymą ir grįžti prie pirminio Taikos Susitarimo, sudaryto su manimi ir jais, padedant Puikiajam Malaizijos ministrui pirmininkui Anwarui Ibrahimui (Anvarui Ibrahimui)“, – paskelbė jis, turėdamas omenyje liepos mėnesį sudarytą susitarimą.
Liepos mėnesį JAV, Kinija ir Malaizija, kaip regioninio bloko ASEAN pirmininkė, po pradinių penkias dienas trukusių smurto protrūkių tarpininkavo sudarant paliaubas.
Spalio mėnesį susitarimą dėl paliaubų pasirašė Tailando premjeras ir Kambodžos ministras pirmininkas, taip pat D. Trumpas ir Malaizijos vyriausybės vadovas.
Toje bendroje deklaracijoje, kurią liudijo D. Trumpas, Anutinas Charnvirakulas ir Hun Manetas pakartojo savo „tvirtą įsipareigojimą susilaikyti nuo grasinimo jėga ar jos panaudojimo“.
Tačiau kitą mėnesį Tailandas sustabdė susitarimą po to, kai sprogus minoms pasienyje buvo sužeisti Tailando kariai.
