Marco Rubio tikisi, kad Tailandas ir Kambodža iki pirmadienio ar antradienio atkurs paliaubas

„Dedame daug pastangų siekdami paskatinti visus vėl laikytis sutartų sąlygų. Ir esame atsargiai optimistiški, kad tai pavyks pasiekti iki kitos savaitės pirmadienio ar antradienio“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) užsienio reikalų ministrai pirmadienį planuoja susitikti Kvala Lumpūre ir aptarti šią krizę.
M. Rubio ketvirtadienį telefonu kalbėjosi su Tailando užsienio reikalų ministru Sihasaku Phuangketkeow (Sihasaku Fuangetkeovu) ir pareiškė, kad JAV administracija savaitgalį surengs tolesnes derybas.
Susitarti dėl ankstesnių paliaubų spaudęs prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) Tailandą ir Kambodžą anksčiau šiais metais įtraukė į sąrašą karų, kuriuos, jo teigimu, jis užbaigė.
„Abi pusės raštu prisiėmė įsipareigojimus, kuriuos jos pasirašė“, – sakė M. Rubio.
„Šiandien tų įsipareigojimų nėra laikomasi, nes abi pusės reiškia pretenzijas viena kitai, todėl dabar reikia jas sugrąžinti prie derybų stalo“, – kalbėjo valstybės sekretorius.
Jis gynė administracijos veiklą, sakydamas, kad jos diplomatija „iš tiesų sustabdė kovas“, nors jos vėliau atsinaujino.
Ilgalaikis pasienio ginčas tarp Tailando ir Kambodžos grindžiamas šimtmečio senumo nesutarimais dėl dar Prancūzijos kolonijinio valdymo laikais nustatytų ribų, abiem šalims reiškiant pretenzijas į įvairias pasienio šventyklas.
Šį mėnesį per atsinaujinusius susirėmimus Tailande žuvo mažiausiai 21 žmogus, o Kambodžoje – 18. Be to, pasak pareigūnų, susirėmimai privertė daugiau nei 800 tūkst. žmonių abiejose pusėse palikti savo namus.
