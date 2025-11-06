Taifūno Filipinuose aukų skaičius išaugo

Nacionalinė civilinės gynybos tarnyba patvirtino, kad pranešta apie 114 žuvusiųjų, tačiau Sebu provincijos institucijos užfiksavo dar 28 žūtis.
Dauguma mirčių užfiksuota centrinėje Sebu provincijoje, kurią smarkiai paveikė „Kalmaegi“ sukelti staigūs potvyniai.
Provincijos gubernatorė Pamela Baricuatro (Pamela Barikvatro) situaciją pavadino „beprecedente ir niokojančia“.
Per 24 valandas iki taifūnui pasiekiant krantą, „Kalmaegi“ atnešė 18,3 centimetro lietaus, kas gerokai viršija mėnesio vidurkį.
