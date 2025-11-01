Taifūno aukų skaičius Filipinuose perkopė 90

Trečiadienį Sebu atstovas spaudai Rhonas Ramosas (Ronas Ramosas) sakė, kad iš užtvindytų Liloano miesto teritorijų, kurios priklauso provincijos sostinės Sebu miesto metropolinei zonai, buvo ištraukti dar 35 kūnai.
Tai reiškia, kad žuvusiųjų skaičius Sebu mieste išaugo iki 76. Anksčiau nacionalinės civilinės gynybos administratoriaus pavaduotojas Rafaelito Alejandro (Rafaelitas Alechandras) patvirtino, kad kitose provincijose žuvo mažiausiai 17 žmonių.
„Tai buvo didieji miestai, kurie nukentėjo (nuo potvynių), labai urbanizuotos teritorijos“, – sakė R. Alejandro ir pridūrė, kad 26 žmonės tebėra dingę be žinios.
„Visi potvyniai atslūgo. Dabar mūsų iššūkis – išvalyti nuolaužas, kurios užblokavo kelius“, – teigė jis.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai trečiadienio rytą kalbėjosi su gyventojais, kurie valė gatves, prieš dieną buvusias upėmis.
„Vakar potvynis čia buvo tikrai didelis“, – AFP sakė 53 metų Reynaldo Vergara (Reinaldas Vergara) ir pridūrė, kad viskas jo mažoje parduotuvėje buvo nuplauta.
„Upė išsiliejo. Štai iš kur atsirado vanduo“, – sakė jis.
„Apie ketvirtą ar penktą valandą ryto vanduo buvo toks stiprus, kad negalėjai net išeiti į lauką (...) Nieko panašaus dar nėra buvę. Vanduo siautėjo“, – pasakojo jis.
Per 24 valandas iki „Kalmaegi“ pasiekė sausumą, Sebu apylinkėse iškrito 183 mm lietaus, o tai gerokai viršijo 131 mm mėnesio vidurkį, AFP sakė orų specialistė Charmagne Varilla (Čarmein Varilja).
Antradienį provincijos gubernatorė Pamela Baricuatro (Pamela Barikvatro) situaciją pavadino beprecedente.
„Tikėjomės, kad pavojingiausi bus vėjai, bet (...) vanduo iš tiesų kelia pavojų mūsų žmonėms“, – sakė ji žurnalistams.
„Potvynio vanduo – tiesiog pražūtingas“, – pridūrė ji.
Mokslininkai įspėja, kad audros tampa vis galingesnės dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos. Šiltėjantys vandenynai leidžia taifūnams greitai sustiprėti, šiltesnė atmosfera sulaiko daugiau drėgmės, o tai reiškia gausesnius kritulius.
Iš viso iš taifūno kelio prevenciškai buvo perkelta beveik 400 tūkst. žmonių.
Karinio sraigtasparnio avarija
Filipinų kariuomenė antradienį patvirtino, kad šiaurinėje Mindanao saloje sudužo sraigtasparnis, vienas iš keturių, dislokuotų padėti teikti pagalbą po taifūno.
Sraigtasparnis „Super Huey“ nukrito, kai buvo vykdomos pagalbos operacijos, susijusios su galinga audra, sakoma Rytų Mindanao vadavietės pareiškime.
Po kelių valandų oro pajėgų atstovė spaudai pulkininkė Maria Christina Basco (Marija Kristina Basko) sakė, kad kariai rado šešių žmonių palaikus.
„Laukiame, kol ekspertizė patvirtins jų tapatybes“, – sakė ji žurnalistams, nurodydama, kad lėktuve buvo du pilotai ir keturi įgulos nariai.
Filipinus kasmet vidutiniškai užklumpa apie 20 audrų ir taifūnų, kurie nuolat smogia nelaimių ištiktoms vietovėms, kur milijonai žmonių gyvena skurde.
Meteorologijos specialistė Ch. Varilla sakė, kad „Kalmaegi“ jau pasiekė šį vidurkį, ir pridūrė, kad iki gruodžio pabaigos galima tikėtis dar 3–5 audrų.
Rugsėjį Filipinus nusiaubė dvi didelės audros, įskaitant supertaifūną „Ragasa“, kuris plėšė pastatų stogus, o netoliese esančiame Taivane pražudė 14 žmonių.
