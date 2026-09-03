Sybiha užsiminė apie naujas diplomatines pastangas užbaigti karą: „Sekite naujienas“

Kaip praneša naujienų agentūra „UNIAN“, jis tai pareiškė Kyjive surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Indijos užsienio reikalų ministru Subrahmanyamu Jaishankaru.
Be kita ko, Ukrainos užsienio reikalų ministro buvo paklausta, ar nuolatiniai Rusijos antskrydžiai Kyjive tikrai rodo, kad Rusija iš tiesų siekia derybų.
„Diplomatija turi vaidinti vis aktyvesnį vaidmenį siekiant taikos ir siekiant sustabdyti Rusijos agresiją – o JAV dalyvavimo tai neįmanoma. Tokios yra geopolitinės realijos“, – pažymėjo A. Sybiha.
Ministras priminė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai susitiko su JAV derybininkų grupe.
„Su jų delegacijos nariais palaikomi nuolatiniai ryšiai. Ir šis dialogas niekada nebuvo nutrauktas. Rekomenduoju jums dabar sekti naujienas“, – pareiškė A. Sybiha.
Pasak jo, Ukrainoje vasarą nebuvo nei atostogų, nei pertraukų.
„Mes kovojame už savo žemę, kovojame už teisingą taiką. O dabar, mano nuomone, mūsų pastangose siekiant taikos atsiras nauja dinamika, nes daugelyje pasaulio sostinių vėl prasidės aktyvi politinė ir diplomatinė veikla. Todėl sekite naujienas“, – sakė A. Sybiha.