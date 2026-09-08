Sužeistųjų per didžiulę ataką Kyjive padaugėjo iki aštuoniolikos

Per naktį rusų surengtą kombinuotą ataką prieš Kyjivą apgadinta daugiau nei 50 objektų, įskaitant gyvenamuosius pastatus, bendrabutį, mokyklos teritoriją, parduotuves, degalines ir miltų gamybos įmonę, pranešė jis.
„Žala padaryta daugelyje rajonų. Per ataką Solomiankos rajone žuvo du žmonės. Sužeistųjų gyventojų skaičius išaugo iki 16. Visi gauna reikiamą pagalbą“, – sakė I. Klimenka.
Jis pranešė, kad sprogimai Kyjive griaudėjo beveik penkias valandas. Gelbėtojai ir policijos pareigūnai nuo pirmųjų atakos minučių padėjo civiliams gyventojams išpuolio vietose. Buvo išgelbėta trylika žmonių, įskaitant žmones, evakuotus iš užblokuotos patalpos Holosijivo rajone. Per pakartotinį smūgį nukentėjo Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos transporto priemonės.
Kyjive toliau dirba daugiau nei 300 gelbėtojų ir policijos pareigūnų. Jie gesina gaisrus ir valo nuolaužas septyniose vietose, dokumentuoja dar vieną teroro aktą prieš civilius gyventojus, priima gyventojų pranešimus apie sunaikintą ir sugadintą turtą bei teikia paramą nukentėjusiesiems.
Veikia Vidaus reikalų ministerijos mobilieji aptarnavimo centrai, juose piliečiai gali atkurti savo dokumentus. Visa tai vyksta dar vieno oro antskrydžio pavojaus metu, pabrėžė ministras.
Pasak I. Klymenkos, Rusija naktį puolė ir Kyjivo, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų srits.
Odesos srityje Rusijos pajėgos raketomis smogė į turgų po atviru dangumi.
Rytą Sumų srityje buvo užpultas traukinys Kyjivas–Sumai. Keleiviai buvo palydėti į saugią vietą ir evakuoti Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos ir regioninės karinės administracijos autobusais. Gelbėtojai užgesino lokomotyvą apėmusį gaisrą.
„Rusijos pajėgos šiuo metu toliau puola civilinius objektus Ukrainos regionuose“, – pridūrė vidaus reikalų ministras.