Sulaikytas vyras, įtariamas dėl Charlie Kirko nužudymo

„Jį įdavė jam labai artimas žmogus“, – tiesioginiame interviu studijoje „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Asmuo buvo susijęs su teisėsauga, bet jis buvo tikintis žmogus (...) ir jis atvedė jį pas fantastišką JAV maršalą, – pasakojo JAV lyderis. – Jie nuvažiavo į policijos būstinę, ir jis dabar ten yra.“
Jis pridūrė: „Mes radome asmenį, kuris, mūsų manymu, yra tas, kurio ieškome.“
JAV prezidento sąjungininkas ir įtakingas konservatyvių pažiūrų politikas Ch. Kirkas buvo nušautas Jutos slėnio universitete per vieną renginį trečiadienį.
Užpuolikas paleido vieną mirtiną šūvį, atėmusį gyvybę 31 metų Ch. Kirkui, kuris telkė jaunimo paramą D. Trumpui.
Ketvirtadienį tyrėjai nurodė, kad rado įtariamojo panaudotą ginklą.
Įtariamojo ieškojo šimtai agentų iš 20 teisėsaugos agentūrų.
Federaliniai tyrėjai ir valstijų pareigūnai paskelbė asmens, kurį jie laiko atsakingu, nuotraukas ir vaizdo įrašą.
Šiuose vaizduose matyti vyras, avintis „Converse“ batelius, juodą beisbolo kepuraitę, tamsius akinius nuo saulės ir, regis, džinsus, bei vilkintis marškinėlius ilgomis rankovėmis su JAV vėliavos piešiniu.
Pareigūnų teigimu, ieškant įtariamojo, gauta daugiau nei 7 tūkst. pranešimų. Jie kol kas viešai neįvardijo įtariamojo tapatybės ir nenurodė žmogžudystės motyvo.
Policija teigia, kad mano, jog šaulys paleido šūvį nuo stogo, esančio iki 180 metrų atstumu, ir pataikė Ch. Kirkui į kaklą.
Vaizdo įraše matyti figūra, bėganti per universiteto stogą, tada nušokanti ant žemės ir patraukianti link medžių – matyt, ten, kur buvo rastas galingas šautuvas.
Mirties bausmė?
Jutos gubernatorius Spenceris Coxas pareiškė, kad jo valstija sieks mirties bausmės užpuolikui.
Ch. Kirko karstas į jo gimtąjį Finikso miestą buvo atgabentas viceprezidento J. D. Vance'o oficialiu lėktuvu, o tai demonstruoja itin politinį žmogžudystės pobūdį.
Vaizdo įraše matyti, kaip J. D. Vance'as, laiko rankas ant karsto, nešamo į lėktuvą.
Jutos slėnio universiteto studentai ketvirtadienį dalijosi savo šoku ir platesnėmis baimėmis, nes visoje šalyje gilėja politinis susiskaldymas.
Dave'as Sanchezas naujienų agentūrai AFP sakė, kad jam bloga nuo to, kad tapo žmogžudystės liudininku.
„Mes jį žiūrime visą laiką, todėl tikrai jaučiamės, lyg būtų nužudytas vienas iš šeimos narių, tavo paties brolis“, – sakė 26 metų D. Sanchezas.
Ketvirtadienio vakarą Oremo parke keli šimtai žmonių, dėvinčių raudonas MAGA kepuraites ir laikančių Amerikos vėliavas, dalyvavo Ch. Kirko atminimo pagerbimo ceremonijoje.
„Vis dar atrodo beprotiška, kad tai įvyko, – AFP sakė 35 metų Jonathanas Silva (Džonatanas Silva). – Tai visiškai siurrealu.“
Ch. Kirkas, kurį rėmėjai vadina „kankiniu“, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams skleisti tarp jaunimo, o jis pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.
Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu daugelyje koledžo renginių.
