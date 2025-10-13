Ginklas, kuriuo šaudyta daugiabučio laiptinėje, po šaulio sulaikymo rastas ant garažo stogo

Kaip jau pranešta, pirmoji šio trilerio serija sekmadienio vidurdienį įvyko Partizanų gatvėje. Apie 12 val. vieno daugiabučio, esančio šios gatvės pabaigoje, laiptinėje buvo peršautos ten gyvenančios 2002 m. gimusios moters buto durys.
Policijos suvestinėse pranešama, kad buvo panaudotas galimai neteisėtai laikomas šaunamasis ginklas. O jį panaudojęs vyras pasišalino iš nusikaltimo vietos.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad apie šį kelios minutės po vidurdienio nuaidėjusį šūvį pranešė kaimynai. Jie teigė išėję į laiptinę jautę parako kvapą ir konstatavę skylę kaimynės buto duryse. Tačiau niekas jų neatidarė – panašu, kad išpuolio metu nieko nebuvo namuose.
Tie patys nejuokais išgąsdinti kaimynai teigė matę pro langus ir dviračiu iš įvykio vietos pasišalinantį įtraiamąjį, dengiantį veidą gobtuvu.
Maždaug po valandos prasidėjo antroji šio trilerio serija, kai apie 13 val. įtariamas šaulys buvo įspęstas policijos pareigūnų į kampą Šiaurės prospektų garažų masyve. Tik dabar jau turimą ginkluotę panaudojo „karštais pėdsakais“ paskui įtariamąjį atsekusi policija.
Anot Kauno policijos atstovės, tai padaryta šiam asmeniui nepaklusus teisėtiems jos kolegų reikalavimams ir turint informacijos, kad jis gali būti ginkluotas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtas ginklas po įtariamojo, kurio inicialai – E. M., sulaikymo buvo rastas jo kuprinėje, aptiktoje ant vieno iš garažų stogo.
Policijos suvestinėse pranešama, kad sulaikant šį 1996 m. gimusį asmenį, buvo iššauti įspėjamieji šūviai į orą bei panaudotas elektroimpulsinis prietaisas „Taser“.
Trečia šio iškalbingo trilerio serija, apie kurią pranešta tik pirmadienio ryte parengtose policijos suvestinėse, įvyko dar po valandos sulaikytojo gyvenamoje vietoje V. Krėvės prospekte. Per kratą joje rasti ne tik trys garsiniai šoviniai, bet ir du užspaudžiami polietileniniai maišeliai su baltos spalvos biriais milteliais. Įtariama, kad tai – narkotinė medžiaga.
Minėti maišeliai su įtartinu turiniu, kaip ir ginklas, kuriuo šaudyta daugiabučio laiptinėje, perduoti ekspertams.
Areštinėje po šio trijų serijų trilerio atsidūręs E. M. – ne kartą teistas: dėl smurto artimoje aplinkoje, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų platinimo, plėšimo bei pasipriešinimo pareigūnams.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, gavus pranešimą apie peršautas vieno minėto Partizanų gatvės daugiaaukščio buto duris, iš pradžių įtariamieji buvo du. Galimai juos nurodė sugadintų durų savininkė, su kuria pareigūnams pavyko susisiekti telefonu. Anot Kauno policijos atstovės, kas šią moterį sieja su sulaikytuoju, jos kolegos dar tikslina.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu, svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu ir neteisėto disponavimo kvaišalais savo reikmėms. Už pirmus du nusikaltimus Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki penkerių metų.
Naujausi komentarai