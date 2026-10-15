Studento arbatoje aptikta toksiškos medžiagos: doktorantė sulaikyta oro uoste

32 metų Aili Wang buvo sulaikyta spalio 6 d. Los Andželo tarptautiniame oro uoste, kai, kaip įtariama, bandė grįžti į Kiniją.
Policija konfiskavo pas ją rastus nešiojamuosius kompiuterius, elektronines laikmenas ir dokumentus.
A. Wang kaltinama sunkiu užpuolimu ir kūno sužalojimu. Vajominge už tokį nusikaltimą gali grėsti iki dešimties metų kalėjimo ir 10 tūkst. JAV dolerių bauda.
JAV pareigūnai daugelį metų kaltina Kiniją Amerikos universitetų intelektinės nuosavybės vagyste.
Abu magistrantus prižiūrintis mikrobiologijos profesorius Markas Gomelskis teigė, kad kaltinimai jį sukrėtė.
Įtarimų kilo dėl arbatos skonio
Teismo dokumentuose nukentėjusysis įvardijamas inicialais K. T. Pasak jo profesoriaus M. Gomelskio, vyras yra gabus studentas iš Vietnamo.
Sveikatos problemų jis ėmė patirti netrukus po to, kai rugpjūtį dalyvavo prestižinėje konferencijoje. Studentą vargino stiprus nuovargis, nemiga ir kiti nepaaiškinami simptomai. Vėliau atsirado stiprėjantis pirštų dilgčiojimas ir tirpimas, kojų silpnumas.
K. T. taip pat pastebėjo keistą skonį arbatoje, kurią ruošdavo nedideliu kavos aparatu ant savo darbo stalo. Išplovus aparatą, skonis dingdavo.
Kilusius įtarimus sustiprino vandens tyrimas. Profesoriaus teigimu, chemijos specialistas ištyrė kavos aparato vandenį ir jame aptiko akrilamido.
K. T. žmona kartu su kitais žmonėmis taip pat ėmėsi aiškintis, kas vyksta. Remiantis policijos pareigūno parodymais, išgarinus kavos aparato vandenį buvo gauta 63 miligramai baltų miltelių, kurių tyrimas parodė akrilamidą. Mėginys perduotas policijai.
Biure įrengė kameras
Po šio radinio K. T. ir universiteto policija bendroje darbo patalpoje įrengė stebėjimo kameras.
Pareigūno rašytiniame pareiškime teigiama, kad rugsėjo 27 dieną A. Wang buvo užfiksuota naršanti kolegos stalą.
Spalio 1-ąją ji fotografavo ir vartė ant jo stalo buvusius užrašų sąsiuvinius. Taip pat, kaip nurodoma dokumentuose, moteris skalavo kolegos puodelį skysčiu iš savo puodelio.
Pasak pareigūnų, abu doktorantai nedirbo toje pačioje tyrimų srityje ir tarpusavyje nesutarė.
Universiteto profesoriaus teigimu, A. Wang nepavyko iš pirmo karto apginti disertacijos, o ji pavydėjo kolegai jo pasiekimų tiriant, kaip bakterijomis pristatyti RNR į žmogaus ląsteles.
Kolega dirbo su perspektyvia gydymo technologija
Teismo dokumentuose nurodoma, kad K. T. vykdė federaliniu lygmeniu finansuojamus ir dar patentuojamus tyrimus, susijusius su nauja vėžio, neurologinių ir genetinių ligų gydymo technologija.
Pareigūnų teigimu, A. Wang neturėjo priežasties tikrinti kolegos stalo. Dokumentuose taip pat nurodoma, kad prieš atvykdama į JAV ji Kinijoje dirbo su panašiais tyrimais.
Universiteto docentas Takas Sumaya, prisidėjęs prie akrilamido nustatymo kavos aparato vandenyje, teigė, kad A. Wang fotografavo kiekvieną kolegos užrašų knygelės puslapį.
„Taip nesielgtumėte su savo biuro ar laboratorijos kolegos užrašais, nebent turėtumėte labai rimtą priežastį, o jos nebuvo“, – sakė jis.
Akrilamido pirko internetu
Policija teigia, kad A. Wang praėjusią vasarą du kartus įsigijo akrilamido per „eBay“, o vėliau ištrynė savo paskyrą.
Spalio 5 dieną policijai ją apklausiant moteris, kaip teigiama, sakė, kad akrilamido nenaudojo jau daugelį metų.
Akrilamidas naudojamas mikrobiologiniuose baltymų ir DNR tyrimuose. Didelėmis dozėmis ši medžiaga gali būti labai toksiška.
„Akrilamidas yra neurotoksinas, kurio negalima neutralizuoti, todėl jis lieka neuronuose ir iš esmės juos sunaikina. Taigi neaišku, ar jis visiškai pasveiks, ar ne“, – sakė profesorius.
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