Starmeris: Rusijos karo laivo šūviai Lamanše – neapgalvoti, bet ne grėsmingi

JK gynybos šaltiniai naujienų agentūrai AFP teigė, kad incidentas, kuriame dalyvavo JK registruota jachta ir Rusijos fregata „Admiral Grigorovič“, įvyko antradienį maždaug už 20 mylių į pietus nuo Vaito salos, visai netoli JK vandenų.
Rusijos laivas paleido šūvius siekdamas išvengti susidūrimo, pranešė JK gynybos ministerija, o gynybos šaltinis AFP teigė, jog manoma, kad fregata „dreifavo, o ne manevravo naudodamasi varikliais, todėl galėjo jaustis labiau pažeidžiama“.
„Manau, kad tai neapgalvota“, – televizijos kanalui „GB News“ sakė K. Starmeris po incidento.
Tačiau Gynybos ministerijos vertinimu, nieko grėsmingesnio nebuvo, sakė ministras pirmininkas.
Vis dėlto tai „nepaneigia fakto, kad Rusija akivaizdžiai elgiasi agresyviai visoje Europoje“, pridūrė jis.
Incidentas įvyko tuo metu, kai Didžiojo septyneto (G7) lyderiai, susirinkę Rytų Prancūzijoje, antradienį susitarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų daugiau nei ketverius metus vykdomą karą prieš Ukrainą.
Kiek anksčiau Maskva pareiškė, kad fregata paleido šūvius po to, kai JK registruota jachta „pavojingai priartėjo“.
„Po bandymų susisiekti su JK laivu sąsiauryje, „Grigorovič“ paleido įspėjamuosius šūvius. Jie nebuvo nukreipti į laivą ir tai buvo bandymas išvengti galimo susidūrimo“, – nurodė JK gynybos ministerija.
Ministerija tvirtino, kad tai buvo pavienis incidentas, nesusijęs su tuo, kad sekmadienį toje pačioje Lamanšo sąsiaurio dalyje JK komandosai perėmė įtariamą Rusijos šešėlinio laivyno laivą.
„Siurrealu“
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad antradienį siekiant atkreipti jachtos dėmesį „buvo paleistos signalinės raketos ir nuskambėjo garsiniai signalai“.
„Nepaisant šių priemonių, laivas tęsė pavojingą artėjimą“, – sakoma Maskvos pranešime.
Po to „fregatos vadas nusprendė paleisti įspėjamuosius šūvius laivo kryptimi iš laivo šaulių ginklų“, priduriama jame.
Jachtoje esanti į pensiją išėjusi britų pora Jane ir Alanas Kelvey interviu transliuotojui BBC šią patirtį apibūdino kaip siurrealistinę.
Pasak J. Kelvey, karo laivas penkis kartus supypsėjo ir tada pora „nedelsdama pasuko du laipsnius į kairę, kad jie matytų, jog mes sąmoningai pakeitėme kursą, o tai reiškė, kad mes juos matėme“.
„Tada maždaug po minutės jie dar penkis kartus supypsėjo, o po to iškart pasigirdo keturi ar penki šūviai iš šaulių ginklų, – sakė ji. – Tai nebuvo nukreipta į mus – manome, kad tai buvo įspėjamoji ugnis į orą.“
Moteris teigė, kad laivams negrėsė susidūrimas, ir atmetė Rusijos kaltinimus, esą jachta pavojingai artėjo.
A. Kelvey sakė, kad šaudyti nebuvo būtina.
Pora, kurios jachta yra registruota JK, teigė, kad Rusijos laivas įspėjamuosius šūvius paleido iš maždaug 450 metrų atstumo.
Jachta tęsia kelionę, apie jokius sužeidimus ar žalą nepranešta.
Rusija „šiepia dantis“
Analitinio centro RUSI bendradarbis ir į pensiją išėjęs JK karinio jūrų laivyno komodoras Steve'as Prestas teigė, jog įspėjamieji šūviai galėjo reikšti, kad karo laivas „šiek tiek susinervino“.
„Tačiau atsižvelgiant į tai, kas vyksta su (Rusijos) „tamsiuoju laivynu“, kad karališkieji jūrų pėstininkai sulaikė tą laivą, manau, kad tai yra rusų dantų šiepimas“, – rašytiniuose komentaruose naujienų agentūrai AFP teigė jis.
Parlamento Gynybos komiteto vadovas, leiboristų parlamentaras Tanas Dhesi įspėjo, kad vėluojančios investicijos į gynybą ir JK gynybos sekretoriaus Johno Healey ketvirtadienio sprendimas atsistatydinti dėl ginčo išlaidų klausimu „sulėtino mus tuo metu, kai turime investuoti į gynybą“.
Manoma, kad incidento metu Rusijos laivą stebėjo JK karinio jūrų laivyno laivas „HMS Mersey“.
JK Karališkasis jūrų laivynas pranešė, kad balandį dislokavo kelis patrulinius laivus stebėti „Admiral Grigorovič“, kuris, kaip pranešama, per Lamanšo sąsiaurį lydėjo tanklaivius, priklausančius Rusijos šešėliniam laivynui.
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