Per sprogimą Rusijos gamykloje žuvo dešimt žmonių

Valdžios institucijos nenurodė, dėl ko vėlai trečiadienį įvyko sprogimas, ir nepateikė gamyklos pavadinimo, tačiau Rusijos žiniasklaida pranešė, kad joje buvo gaminami sprogmenys kariuomenei.
Rusijos socialiniuose tinkluose paskelbtuose incidento vaizdo įrašuose matyti į naktinį dangų besiveržiantis liepsnų kamuolys, į įvairias puses siunčiantis žarijas.
„Naujausiais duomenimis, per sprogimą Kopeisko gamykloje žuvo 10 žmonių“, – ketvirtadienį per „Telegram“ pranešė Čeliabinsko srities gubernatorius Aleksejus Teksleris.
„Dar 12 darbuotojų buvimo vieta tikslinama“, – pridūrė jis.
Rusijos prokurorai sakė pradėję baudžiamąjį tyrimą dėl pramoninės saugos pažeidimų, tačiau nepateikė išsamesnių detalių.
Tyrėjai nemano, kad priežastis buvo Ukrainos dronų ataka, sakė A. Teksleris.
Per beveik ketverius metus trunkantį karą Kyjivas bepiločiais ne kartą taikėsi į Rusijos pramonės objektus, o tai padarė milijardinės žalos.
Kopeiskas, kuriame gyvena apie 150 tūkst. žmonių ir kuris yra maždaug už 1,6 tūkst. km nuo Ukrainos, yra srities sostinės Čeliabinsko pakraštyje, o jame yra daug gamybos įmonių.
