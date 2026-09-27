Skelbiama apie rimtą incidentą JK oro pajėgų bazėje

Glosteršyro policija sekmadienį teigė, kad kai kurie Velfordo Vakarų Anglijoje gyventojai iš virtinės pastatų buvo perkelti į netoliese esantį laisvalaikio centrą, o situacija yra suvaldyta.
Velfordas yra netoli Ferfordo karinių oro pajėgų (RAF) bazės, kurią amerikiečių pajėgos naudojo griežtai ribotiems smūgiams per karą su Iranu.
Vasario 28 dieną prasidėjus JAV ir Izraelio karui prieš Iraną, JK vyriausybė leido JAV kariuomenei naudotis Ferfordo baze smūgiams į Irano raketų objektus.
Policijos teigimu, keli vyrai sulaikyti įtariant nusikaltimais pagal Sprogmenų įstatymą, o kariuomenės išminavimo ekspertai tiria kelias transporto priemones.
Policija nepatvirtino, ar sulaikymai susiję su baze.
„Šiuo metu įrengtas kordonas, bet norime nuraminti žmones – manome, kad šis incidentas suvaldytas“, – nurodė policija.
Naujausi komentarai