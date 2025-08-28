Sirijos karinėje bazėje nusileido Izraelio oro desantas

Oficialiosios naujienų agentūros SANA teigimu, Izraelio desantininkai trečiadienį nusileido Džabal al-Manea vietovėje netoli Damasko, kur dieną prieš tai Sirijos saugumo pajėgos rado stebėjimo ir pasiklausymo įrangos.
Sirijos kariuomenės pajėgoms antradienį mėginant patikrinti šiuos įrenginius, joms smogė Izraelio kariuomenė, per smūgius žuvo keli kariai, cituodama vyriausybės šaltinį pranešė SANA.
Reidai tęsėsi dvi dienas, Sirijos pajėgoms vis bandant pasiekti vietovę, kol galiausiai pavyko sunaikinti dalį įrangos ir ištraukti karių kūnus. Trečiadienį tame pačiame objekte nusileido Izraelio karių desantas, tačiau operacijos detalės tebėra neaiškios, pridūrė SANA.
Vietos gyventojai naujienų agentūrai „dpa“ sakė, kad į įvykio vietą iš Golano Aukštumų atskrido keturi sraigtasparniai.
Sirijos žmogaus teisių stebėjimo agentūra teigė, kad šioje zonoje intensyviai skraidė sraigtasparniai ir nepilotuojamieji orlaiviai, o Izraelio kariai Sirijoje nusileido pirmą kartą po to, kai gruodžio pradžioje buvo nuverstas ilgametis šalies valdovas Basharas al Assadas.
Pasak Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios stebėjimų agentūros, valdant B. al Assadui šią bazę naudojo Irano sąjungininkų kovotojai Sirijoje.
Pirmiau Sirija pranešė, kad per Izraelio nepilotuojamojo orlaivio smūgį žuvo šeši kariai, pasmerkdama šią ataką kaip rimtą tarptautinės teisės ir Sirijos suvereniteto pažeidimą.
Izraelio kariuomenė šio įvykio kol kas nekomentavo.
Dar nuo 1948 m. oficialiai kariaujantys Izraelis ir Sirija praėjusią savaitę JAV tarpininkaujant Paryžiuje surengė tiesiogines derybas ir pranešė apie galimą abiejų šalių saugumo susitarimą.
Po to, kai buvo nuverstas B. al-Assadas, Izraelis ne kartą atakavo Sirijos teritoriją.
