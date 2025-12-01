„Labai svarbu, kad Izraelis palaikytų tvirtą ir tikrą dialogą su Sirija ir kad neįvyktų nieko, kas trukdytų Sirijai tapti klestinčia valstybe“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ sakė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas įspėjo Izraelį nesikišti į Sirijos reikalus
2025-12-01 18:50
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį įspėjo Izraelį nedestabilizuoti Sirijos ir jos naujosios vadovybės, praėjus kelioms dienoms po mirtinos Izraelio pajėgų operacijos šalies pietuose.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.
