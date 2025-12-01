 Donaldas Trumpas įspėjo Izraelį nesikišti į Sirijos reikalus

2025-12-01 18:50
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį įspėjo Izraelį nedestabilizuoti Sirijos ir jos naujosios vadovybės, praėjus kelioms dienoms po mirtinos Izraelio pajėgų operacijos šalies pietuose.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Labai svarbu, kad Izraelis palaikytų tvirtą ir tikrą dialogą su Sirija ir kad neįvyktų nieko, kas trukdytų Sirijai tapti klestinčia valstybe“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ sakė D. Trumpas. 

