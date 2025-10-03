Sinagogos Mančesteryje užpuolikas yra sirų kilmės JK pilietis

„Galime patvirtinti, kad šiuo metu yra sulaikyti trys įtariamieji; (jie) sulaikyti dėl įtarimų užsakius, parengus ir raginus vykdyti terorizmo aktus. Tai du ketvirtą dešimtį metų einantys vyrai ir septintą dešimtį metų einanti moteris“, – sakoma vėlai ketvirtadienį paskelbtame policijos pranešime.
Ketvirtadienį, per judėjų Jom Kipuro šventę, Anglijos Mančesterio mieste per išpuolį panaudojant automobilį ir peilį prie sinagogos žuvo du žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė policija.
Sužeistųjų būklė šiuo metu yra sunki.
Naujausi komentarai