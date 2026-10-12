Sikorskis ragina NATO pasirengti ryžtingam atsakui

Pasak ministro, Rusijai intensyvinant operacijas, kuriomis siekiama pakirsti stabilumą ir destabilizuoti Europos visuomenes, didėja tikimybė, kad per jas žus žmonių. Kartu R. Sikorskis pripažino, kad Aljansas pats turės nuspręsti, kaip į tai reaguoti.
„Kyla klausimas, kas laikoma ataka, tarpvalstybine ataka. Kol nukenčia tik turtas, tai viena. Tačiau jei pradės žūti žmonės, NATO turėsime surengti dar vieną labai rimtą diskusiją. Kada nuspręsime, kad rusai peržengė ribą? Juk tai vertinimo klausimas. Matote, nėra jokio iš anksto sutarto apibrėžimo“, – leidiniui sakė R. Sikorskis.
Lenkijos užsienio reikalų ministras nepatikslino, kaip NATO turėtų reaguoti, jei per tokią ataką žūtų žmonių. Tačiau jis priminė, kad Lenkija ir Estija po Rusijos dronų ir naikintuvų įvykdytų oro erdvės pažeidimų pasinaudojo Šiaurės Atlanto sutarties 4-uoju straipsniu, pagal kurį galima prašyti aukšto lygio sąjungininkų konsultacijų. Pasak ministro, tai rodo ryžtingesnių veiksmų būtinybę.
R. Sikorskis paragino sąjungininkes Europoje į Kremliui priskiriamas atakas reaguoti uždarant Rusijos konsulatus, ribojant Rusijos diplomatų judėjimo laisvę juos priimančiose šalyse ir apskritai mažinant Rusijos diplomatinių atstovų skaičių.
Jis taip pat paragino visas kitas Europos Sąjungos (ES) valstybes, esant pakankamai įrodymų, aiškiai įvardyti Rusiją atsakinga už hibridines atakas.
Lenkijos ministras šias pastabas išsakė viešėdamas Londone. R. Sikorskis teigė sieksiąs įtikinti Jungtinės Karalystės vyriausybę pakviesti Lenkiją į kitais metais Mančesteryje vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimą.
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