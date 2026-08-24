Seulas: nėra jokių ženklų, kad Šiaurės Korėja netrukus siųstų karius į Rusiją

Pietų Korėjos gynybos ministerija teigė, kad Šiaurės Korėja toliau tiekia Rusijai ginklus, įskaitant trumpojo nuotolio balistines raketas.
Pasak pranešimo, manoma, kad Šiaurės Korėja suteikė Rusijai daugiau nei 15 mln. artilerijos šaudmenų, įskaitant 152 mm sviedinius.
Remiantis Pietų Korėjos žvalgybos vertinimais, Rusijos kare su Ukraina naudojamos Šiaurės Korėjos raketos galėjo tapti tikslesnės dėl duomenų, gautų per kovines operacijas. Jų veikimą galėjo paveikti ir techninės konsultacijos bei Rusijos tiekiami komponentai.
Ministerija taip pat teigė, kad kai kurių Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir daugkartinių paleidimo raketų sistemų, greičiausiai skirtų naudoti konflikto su Pietų Korėja atveju, kūrimas artėja prie pabaigos. Ministerija pridūrė, kad Šiaurės Korėjos vidutinio nuotolio balistinė raketa „Hwasong-12“, galinti pasiekti JAV teritoriją Guame, rengiama operatyviniam dislokavimui.
Ministerija pabrėžė, kad Šiaurės Korėjos tarpžemyninės balistinės raketos yra pakankamo nuotolio, kad pasiektų žemyninę JAV dalį, tačiau pagrindinės technologijos, įskaitant kovinių galvučių sugrįžimą į atmosferą, nebuvo išbandytos.
Šiaurės Korėja ir Rusija stiprina karinį bendradarbiavimą nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Pietų Korėjos, Ukrainos ir Vakarų šalių vertinimais, Pchenjanas nuo 2023 m. tiekia Rusijai artilerijos šaudmenis ir raketas, o nuo 2024 m. dislokuoja savo karius Rusijoje.
Maskva ir Pchenjanas anksčiau neigė, kad tiekia ginklus. Anksčiau taip pat buvo pranešta, kad Šiaurės Korėja išsiuntė į Rusiją dar 8500 karių, įskaitant bepiločių orlaivių operatorius.