Rusų dronas Ukrainos kaime pražudė keturių asmenų šeimą

Iš viso per naktį į Ukrainą buvo paleisti 65 nepilotuojamieji orlaiviai – tai buvo naujausias iš kasdien Rusijos rengiamų antskrydžių. Daugumą skraidyklių numušė oro gynybos sistemos, pranešė Ukrainos pareigūnai.
Antradienį dronui pataikius į dviejų aukštų gyvenamąjį namą Černečinos kaime šiaurės rytų Sumų regione, žuvo pora ir jų ketverių bei šešerių metų sūnūs, sakė regiono karinės administracijos vadovas Olegas Grygorovas.
Berniukų mama buvo nėščia ir laukėsi dvynukų, naujienų agentūrai AFP pranešė regiono administracijos spaudos tarnyba.
„Tai – ne karo chaosas, tai – sąmoningas pasirinkimas: Rusija smogė namams, vaikams, pačiai mūsų tautos esybei“, – socialiniame tinkle rašė Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.
Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP reporteris savo akimis matė apanglėjusius per išpuolį sugriauto dviejų aukštų pastato griuvėsius.
Antradienį naktį oro gynybos sistemų ugnies išvengę ir į šiaurinę Černigivo sritį atskridę kiti dronai smogė energetikos infrastruktūrai, todėl buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas daugiau nei 26 tūkst. namų, sakė karinės administracijos vadovas.
Pastaruoju metu Kyjivas į Maskvos antskrydžius vis dažniau atsako smūgiais rusų logistikos objektams ir naftos gamykloms.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį „perėmė ir sunaikino“ 81 ukrainiečių bepilotį orlaivį, pareikšdama, kad jokios žalos nebuvo padaryta.