Rusijos smūgis Ukrainos šaudmenų sandėliui: išaugo aukų skaičius

Šis smūgis Ukrainos kariniam sandėliui, kuriame buvo laikomi šaudmenys, dronai ir sprogmenys, sukėlė galingą sprogimą bei gaisrą, o antrinės detonacijos išplatino liepsnas aplinkinėje teritorijoje.
Mylos miestelio gelbėjimo tarnyboms pavyko užgesinti didžiąją dalį gaisrų, o išminuotojų komandos šiuo metu šalina pavojingus objektus teritorijoje, platformoje „Telegram“ rašė V. Zelenskis.
Prezidentas atnaujino duomenis: žuvo 38 žmonės, 20 buvo sužeisti, o keturi asmenys vis dar laikomi dingusiais. Jis taip pat pabrėžė, kad „teritorijos užterštumo mastas yra didelis“.
Tai jau antras kartas per mažiau nei du mėnesius, kai Rusija taikosi į šaudmenų sandėlį netoli Kyjivo. Pareigūnai reiškė pasipiktinimą dėl to, kad ginkluotė vis dar laikoma taip arti gyvenamųjų rajonų.
Ukrainos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl aplaidaus tarnybinių pareigų atlikimo.
Ukrainos oro pajėgų duomenimis, nuo vėlyvo penktadienio iki ankstyvo šeštadienio Rusija paleido į Ukrainą mažiausiai dvi raketas ir 267 dronus.
JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti šį konfliktą, kuris yra kruviniausias Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo, jau kelis mėnesius stovi vietoje.
Rusija reikalauja iš Ukrainos plataus masto teritorinių ir politinių nuolaidų, tačiau Kyjivas tokius reikalavimus atmeta kaip prilygstančius kapituliacijai.