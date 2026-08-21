Rusijos Juodosios jūros laivynas po Ukrainos smūgių priverstas slapstytis

„Jau keletą mėnesių jūroje nebuvo pastebėta nė vieno rusų karo laivo. Jie priversti slapstytis savo bazėje Novorosijske“, – transliuotojui „TVP World“ sakė Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas spaudai Dmytro Pletenčukas.
„Padėtis pasiekė tokį lygį, kad jie sparnuotąsias raketas – būtent raketas „Kalibr“ – leidžia tiesiai iš karinio uosto“, – sakė jis.
Ukraina ne kartą atakavo Kryme esančius Rusijos karinio jūrų laivyno objektus ir vadavietes, todėl Maskva buvo priversta didžiąją dalį laivyno veiklos perkelti iš pagrindinės Krymo bazės Sevastopolyje į Novorosijską – vieną iš pagrindinių Rusijos uostų Juodojoje jūroje.
Duodamas interviu transliuotojui „TVP World“ D. Pletenčukas sakė, kad per paskutinį ukrainiečių smūgį, suduotą rugpjūčio 12 d., buvo „apgadintos“ dvi galingiausios Rusijos Juodosios jūros fregatos „Admiral Essen“ ir „Admiral Makarov“.
Jis pridūrė, kad dabar iš Rusijos laivyno teliko „mažiausiai trys eksploatacijoje esantys paviršiniai laivai ir du povandeniniai laivai“.
Žalos mastas
Trečiadienį internete paskelbti viešai prieinamų duomenų analizės rezultatai ir palydovinės nuotraukos rodo, kad smūgio metu galėjo būti smarkiai apgadintos laivuose esančios raketų „Kalibr“ paleidimo sistemos.
Kaip praneša viešai prieinamus duomenis analizuojantis platformos „Telegram“ kanalas „Absolutely Reliable Source“, laivui „Admiral Essen“ buvo smogta į pirmagalį, dėl to buvo sunaikinta jo aštuonių kamerų paleidimo įranga „UKSK 3S14“, o laive „Admiral Makarov“ buvo apgadintos vertikaliosios paleidimo sistemos, todėl jo viduje įvyko sprogimas ir kilo gaisras.
Šis kanalas taip pat teigia, kad apgadintos abiejų laivų radaro, elektroninės kovos, ryšių ir kovos valdymo sistemos.
Jei ši informacija pasitvirtintų, tokie nuostoliai reikštų, kad artimiausioje ateityje Rusijos galimybės leisti raketas iš paviršinių laivų Juodojoje jūroje ženkliai sumažėtų. Nepriklausomi tyrėjai tikslaus nuostolių masto kol kas nepatvirtino.