Per Rusijos atakas Odesos srityje ir Pavlohrade žuvo žmonės

„Dar vienas ciniškas priešo išpuolis prieš civilinę infrastruktūrą pietinėje Odesos srityje. Priešo smūgiai sukėlė gaisrą sunkvežimių stovėjimo aikštelėje. Užsidegė tuščios benzino cisternos ir dujų cisterna. Gelbėtojai greitai užgesino gaisrą. Deja, per išpuolį žuvo vienas žmogus. Dar keturi buvo sužeisti, vienas paguldytas į ligoninę“, – parašė O. Kiperis.
Sužeistųjų per Rusijos ataką Pavlohrado mieste padaugėjo iki dviejų, pranešė Dnipropetrovsko srities prokuratūra.
Pranešime sakoma, kad apie 7 val. Rusijos pajėgos paleido bepilotį orlaivį, tikriausiai „Gerbera“, į gyvenamąjį namą Pavlohrado mieste. Patikslinta, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki dviejų – jie nuvežti į ligoninę.
Prokuratūra pranešė, kad per ataką buvo sugriautas pastatas, sprogimo banga apgadino gretimus gyvenamuosius pastatus.
Anksčiau buvo pranešta, kad per rytinę Rusijos ataką Pavlohrade žuvo aštuonerių metų mergaitė ir buvo sužeista 49 metų moteris.