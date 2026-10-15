 Rusija sako dėl planuotų išpuolių sulaikiusi Švedijos pilietį

Rusija sako dėl planuotų išpuolių sulaikiusi Švedijos pilietį

2026-10-15 11:27
BNS inf.

Rusijos žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad šios šalies saugumo tarnybos dėl esą neteisėto sienos kirtimo ir įtariamo išpuolių prieš karinę infrastruktūrą planavimo sulaikė Švedijos pilietį, kuris, jų teigimu, kariavo už Ukrainą.

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<span>Rusija sako dėl planuotų išpuolių sulaikiusi Švedijos pilietį</span>
Rusija sako dėl planuotų išpuolių sulaikiusi Švedijos pilietį / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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Valstybinių naujienų agentūrų cituojama Rusijos saugumo tarnyba FSB nurodė, kad neįvardytas švedas buvo sulaikytas šiaurės vakarinėje Pskovo srityje.

Ji teigė, kad jis „neteisėtai kirto Rusijos Federacijos valstybės sieną iš kaimyninės valstybės teritorijos“.

Patikslinta, kad jis buvo sulaikytas Sebežo rajone, netoli sienos su Latvija ir Baltarusija.

FSB pareiškė turinti „dokumentus“, kurie esą rodo, jog šis vyras „Ukrainos kariuomenės gretose dalyvavo koviniuose veiksmuose prieš mūsų šalį“.

Ji pridūrė, kad, „prisidengdamas ketinimu stoti į Rusijos ginkluotąsias pajėgas, jis atvyko į Rusiją vykdyti sabotažo ir teroro aktų prieš karinius objektus“.

Pranešama, kad švedui iškelta baudžiamoji byla dėl neteisėto sienos kirtimo, „teroristinės“ veiklos organizavimo ir samdinystės.

Tęsiantis karui Ukrainoje, supriešinusiam Maskvą su Vakarais, Rusija ne kartą sulaikė Vakarų šalių piliečius.

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