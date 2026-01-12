Rusai atnaujino laivybą Mariupolyje – pristato amuniciją, išveža anglis ir grūdus

„Rusai atnaujino laivybą. Šiuo metu Mariupolio uoste kraunami trys laivai. Visi jie įplaukė šeštadienį ir sekmadienį“, – sakė P. Andriuščenka.
Pasak jo, į du laivus kraunamos medžio anglys, trečiasis vėl paslėptas po elevatoriumi. Į jį kraunami grūdai.
Pasak P. Andriuščenkos, sekmadienį atplaukęs laivas, kurio nuotraukas jis paskelbė, atvežė amuniciją, kurią rusai per naktį pervežė geležinkeliu ir keliais.
Per Mariupolį rusai išveža į Rostovą prie Dono Zaporižios srityje pavogtus Ukrainos grūdus.