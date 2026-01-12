Britanija kurs Ukrainai skirtas balistines raketas

Jos skirtos veikti mūšio laukuose, kuriuose yra didelė grėsmė ir stiprūs elektromagnetiniai trikdžiai, sakoma JK vyriausybės pranešime spaudai.
„Nightfall“ raketas bus galima paleisti iš įvairių transporto priemonių, greitai iššaunant po kelias raketas iš eilės, ir per kelias minutes jas atitraukti – tai leis Ukrainos pajėgoms smogti į svarbius karinius taikinius Rusijos pajėgoms nespėjus sureaguoti“, – sakoma pranešime.
Pasak pranešimo, didelio tikslumo raketos „Nightfall“ su 200 kg įprastine sprogstamąja galvute ir gamybos tempu po dešimt sistemų per mėnesį už maksimalią 800 tūkst. svarų sterlingų kainą už raketą suteiks Ukrainai „galingą ekonomišką ilgojo nuotolio smūgių galimybę su minimalia užsienio eksporto kontrole“.
JK gynybos sekretorius Johnas Healey sakė, kad Rusijos atakos naktį į ketvirtadienį, sausio 8 d., tik parodo, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mano galįs veikti nebaudžiamai, pažangia ginkluote taikydamasis į civilinius rajonus. Jis pridūrė, kad užuot rimtai derėjęsis dėl taikos, Rusijos diktatorius rimtai eskaluoja savo neteisėtą karą.
J. Healey pabrėžė, kad oro pavojaus sirenos aplink Lvivą, kurias jis girdėjo pakeliui į Kyjivą, buvo „ryškus priminimas apie dronų ir raketų krušą, smogusią ukrainiečiams esant minusinei temperatūrai“.
"Mes to netoleruosime, todėl esame pasiryžę suteikti ukrainiečiams pažangiausius ginklus, kuriais jie smogtų atgal“, – sakė J. Healey.
JK gynybos pasirengimo ir pramonės ministras Luke'as Pollardas savo ruožtu sakė, kad „saugiai Europai reikia stiprios Ukrainos“.
„Šios naujos ilgojo nuotolio britų raketos padės Ukrainai kovoti ir sukels Putinui dar vieną rūpestį. 2026 m. mes ir toliau stovėsime petys į petį su Ukraina. Suteiksime įrangą, kad ukrainiečiai dabar galėtų tęsti kovą, ir dirbsime dėl taikos ateityje“, – sakė jis.
Projektas numato sudaryti su trimis pramonės grupėmis po 9 mln. svarų sterlingų vertės plėtros sutartis ir per 12 mėnesių sukurti, išplėtoti ir pristatyti pirmąsias tris raketas bandomiesiems paleidimams. Plėtros sutartis planuojama pasirašyti 2026 m. kovo mėnesį. Be pagalbos Ukrainai, „Nightfall“ bus naudojamas ir būsimiems JK ginkluotųjų pajėgų ilgojo nuotolio smūgių projektams.