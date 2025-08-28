Prieš siaubingas šaudynes mokykloje – šaulio prisipažinimas: atsibodo būti translyčiu?

Prieš žudynes R. Westman dalijosi savo dienoraščio įrašais „YouTube“ platformoje. Didžioji dalis jų užšifruota rusiškos kirilicos rašmenimis ir angliškais žodžiais.
„Ilgus plaukus pasilieku tik todėl, kad tai praktiškai paskutinė mano translytiškumo dalelė. Pavargau būti translyčiu, norėčiau, kad niekada nebūčiau sau išplovęs smegenų“, – rašė jis, remiantis „The Post“ vertimu.
„Dabar negaliu kirptis plaukų, nes tai būtų gėdingas pralaimėjimas“, – teigė jis ir pridūrė, kad „tikriausiai juos nukirps atakos dieną“.
Anot teismo dokumentų, kad R. Westman, būdamas 17-kos, pateikė prašymą pakeisti savo vardą iš Roberto į Robin. Vardo pakeitimas buvo patvirtintas 2020 m.
Kaip pažymėjo „New York Post“, po penkerių metų jis, regis, nutolo nuo savo naujos tapatybės.
„Nenoriu visą laiką rengtis mergaitiškai, bet, manau, kartais man tai labai patinka. Žinau, kad nesu moteris, bet tikrai nesijaučiu vyru“, – dienoraštyje rašė šaulys.
R. Westman raštai tai pat atskleidė jo smurtines fantazijas, įskaitant norą būti „monstru prieš bejėgius vaikus“.
Vaizdo įrašuose, paskelbtuose likus kelioms valandoms iki šaudynių, taip pat matyti ant ginklų užrašytos frazės „nužudyti Donaldą Trumpą“ ir „dėl vaikų“.
Kaip jau buvo rašyta, incidentas įvyko Apreiškimo bažnyčioje, kai dešimtys mokinių dalyvavo mišiose, skirtose jų pirmajai savaitei mokykloje paminėti.
Bažnyčia įsikūrusi šalia katalikiškos mokyklos Mineapolyje.
Žuvo aštuonerių ir dešimties metų vaikai, sužeista dar keturiolika vaikų ir trys pagyvenę parapijiečiai, pridūrė jis.
Šaudynes surengęs asmuo panaudojo kelis šautuvus ir pistoletą, o tada nukreipė ginklą į save automobilių stovėjimo aikštelėje ir mirė.
