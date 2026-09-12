 Prancūzijoje traukiniui nuvažiavus nuo bėgių sužeisti 44 žmonės

Prancūzijoje traukiniui nuvažiavus nuo bėgių sužeisti 44 žmonės

2026-09-12 08:29
Karolis Broga (AFP)

Penktadienio vakarą Prancūzijoje nuo bėgių nuvažiavus 186 keleivius vežusiam traukiniui buvo sužaloti 44 žmonės, o vienas iš jų – sunkiai.

<span>Prancūzijoje traukiniui nuvažiavus nuo bėgių sužeisti 44 žmonės</span>
Prancūzijoje traukiniui nuvažiavus nuo bėgių sužeisti 44 žmonės / Asociatyvi magnific nuotr.

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Transporto ministras Philippe’as Tabarot’as platformoje „X“ pranešė, kad traukinys važiavo tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano.

Nelaimė įvyko apie 19 val. 45 min. vietos laiku. Buvo aktyvuotas reagavimo į nelaimę su daug sužeistųjų planas – pasitelkta 130 ugniagesių-gelbėtojų, 5 medikų komandos ir 80 transporto priemonių.

„Staiga pajutome keletą smūgių, o maždaug po trijų sekundžių jie tapo vis stipresni ir stipresni“, – vienas keleivių, 24 metų Louis, sakė radijo stočiai „ICI Normandie“.

„Nebegalėjau išsilaikyti savo sėdynėje. Langai iš dalies sudužo, į vagoną ėmė skrieti skalda nuo bėgių. Tai buvo tikrai baisu. Vis dar drebu“, – sakė jis.

Ruano miesto prokuroras Sebastienas Gallois pranešė, kad buvo sužeisti 44 žmonės, tarp jų 18‑metė mergina, kuri buvo evakuota kritinės būklės.

Jis taip pat nurodė, kad traukinio mašinistui atlikti narkotikų ir alkoholio testai buvo neigiami.

Geležinkelių bendrovė „SNCF Reseau“ naujienų agentūrą AFP informavo, kad traukinių eismas šia linija sustabdytas, o bėgiams tiekiama elektra nutraukta, kad gelbėjimo tarnybos galėtų dirbti.

„Prioritetas yra pasirūpinti keleiviais, o tuomet atkurti saugias eismo sąlygas“, – nurodė „SNCF Reseau“.

Geležinkelių tarnybos ir policija tiria avarijos priežastis.

Šiame straipsnyje:
traukinys
avarija
bėgiai
Prancūzija

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