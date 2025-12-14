 Policija: šaudynes Sidnėjaus paplūdimyje surengė tėvas ir sūnus

Policija: šaudynes Sidnėjaus paplūdimyje surengė tėvas ir sūnus

2025-12-14 23:16
BNS inf.

Australijos policija pranešė, kad du ginkluoti vyrai, nužudę 15 žmonių per žydų šventę garsiame Sidnėjaus paplūdimyje, buvo tėvas ir sūnus.

Policija: šaudynes Sidnėjaus paplūdimyje surengė tėvas ir sūnus
Policija: šaudynes Sidnėjaus paplūdimyje surengė tėvas ir sūnus / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„50 metų vyras mirė. 24 metų vyras šiuo metu yra ligoninėje“, – spaudos konferencijoje sakė Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas (Melas Lanjonas).

„Galiu pasakyti, kad daugiau nusikaltėlių neieškome“, – sakė jis.

Vienas šaulys buvo nukautas policijos, todėl iš viso pareigūnų skelbiamas žuvusiųjų skaičius siekia 16.

Tuo tarpu Australijos premjeras Anthony Albanese'is (Entonis Albanizis) sakė, kad išpuolio aukų atminimas bus pagerbtas iki pusės stiebo nuleistomis vėliavomis.

Šiame straipsnyje:
Šaudynės
šaudynės paplūdimyje
šaudynės Sidnėjaus paplūdimyje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų