Po šeimos šventės – tragedija: be žinios dingę sutuoktiniai buvo rasti negyvi

Aštuoniasdešimtmetį perkopę sutuoktiniai Linda ir Gary Lightfootai po šeimyninės Padėkos dienos šventės išvyko namo į Lubbocką, Teksaso valstijoje, tačiau taip ir nepasiekė savo kelionės tikslo.
Pora buvo paskelbta dingusia, kai artimieji pastebėjo, jog jie negrįžo namo. Tik po penkių dienų sutuoktinių kūnai buvo rasti Quay apygardoje, Naujojoje Meksikoje, atokioje kaimiškoje vietovėje. Apie tai pranešė tiek Carson apygardos (Teksasas), tiek Quay apygardos (Naujoji Meksika) šerifo biurai.
Artimoji Barbara Scheller portalui PEOPLE teigė, kad šeima kol kas neturi daugiau informacijos nei ta, kurią pateikė teisėsauga.
„Jie šiuo keliu buvo važiavę daugybę kartų. Kažkaip pasiklydo ir nebežinojo, kur yra. Be to, jų mobilusis telefonas liko namuose“, – pasakojo moteris.
Pareigūnai nurodė, kad buvo gavę pranešimą apie galimai pastebėtą poros automobilį rančoje netoli Tucumcari miesto. Atvykę į vietą, jie rado nebeveikiantį automobilį, stovėjusį prie medžių juostos, lauko pakraštyje. Transporto priemonė priklausė dingusiems sutuoktiniams.
„Deja, abu asmenys buvo rasti mirę įvykio vietoje“, – teigiama Quay apygardos šerifo biuro pranešime. Tyrimas šiuo metu tęsiamas.
Nuo Tucumcari iki Lubbocko – maždaug trijų valandų kelionė automobiliu.
Naujosios Meksikos medicinos ekspertizės biuro atstovas patvirtino, kad poros palaikai yra perduoti tyrimo ekspertams, tačiau autopsijos išvados, kurios atskleis mirties priežastį ir aplinkybes, gali būti parengtos tik po maždaug trijų mėnesių.
Šeima Lindą ir Gary prisimena kaip nuoširdžius, gerus ir bendruomenei atsidavusius žmones, palikusius „meilės ir atsidavimo palikimą“.
Gary buvo karo veteranas, ilgus metus dirbo teisėsaugoje, vėliau tapo Littlefieldo miesto policijos vadovu. Laisvalaikiu jis mėgo medžio drožybą ir kūrė rankų darbo dirbinius.
Linda dirbo naftos ir dujų įmonėje bei bankininkystės sektoriuje.
„Linda mėgo dovanoti atvirukus ir dovanas Velykų, Kalėdų, gimtadienių ir Valentino dienos proga“, – rašė šeima, pasakodama, kad moters namų židinys „degė ištisus metus, nepriklausomai nuo lauko temperatūros“, o „kiekvieną palaiminimą ir kiekvieną dieną ji laikė „nuostabia“.
Sutuoktiniai aktyviai lankė bažnyčią, palaikė artimus ryšius su kaimynais, draugais ir šeima.
Artimieji taip pat paragino žmones net ir trumpoms kelionėms ruoštis atsakingai, pabrėždami, kad tai gali išgelbėti gyvybes.
„Nors rezultatas buvo ne toks, kokio tikėjomės, akivaizdu, kad buvo padaryta viskas, kas įmanoma. Esame dėkingi už žmonių palaikymą, meilę ir maldas“, – rašoma šeimos pranešime.
