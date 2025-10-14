„Ukrenergo“: po Rusijos smūgių aštuoniose Ukrainos srityse vietomis nutrauktas elektros tiekimas

„Dėl sudėtingos padėties energetikos sistemoje, kurią sukėlė ankstesni Rusijos smūgiai – Sumų, Charkivo, Poltavos, Dnipropetrovsko, taip pat iš dalies Kirovohrado, Kyjivo ir Čerkasų srityse – buvo įvesti avariniai elektros tiekimo nutraukimai“, – teigiama „Ukrenergo“ pranešime.
Didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK platformoje „Telegram“ vėliau paskelbė, kad planuoti elektros tiekimo nutraukimai Kyjive buvo atšaukti.
Artėjant žiemai, Rusija suintensyvino smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir geležinkelių tinklui, sukėlusi nuogąstavimus, kad, prasidėjus šalčiams, milijonai žmonių gali likti be elektros.
Praėjusią savaitę Ukrainoje jau būta elektros tiekimo sutrikimų. Kai kuriose sostinės dalyse jie tęsėsi kelias valandas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą noru sukelti chaosą šiais smūgiais, kurie taip pat pakenkė Ukrainos dujų sektoriui.
Savo ruožtu Ukraina reguliariai dronais smogia naftos perdirbimo gamykloms ir angliavandenilių vamzdynams Rusijoje ir ši strategija nuo vasaros jau pakurstė degalų pabrangimą toje šalyje.