2025-10-19 17:09
BNS inf.

Prancūzijos valdžios institucijos sekmadienį netoli Luvro Paryžiuje rado apgadintą XIX a. karūną po to, kai muziejus anksčiau tą pačią dieną buvo apiplėštas, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis, kuris stebėjo šį atvejį.

Po Luvro apiplėšimo rasta sudaužyta deimantų ir smaragdų karūna
Po Luvro apiplėšimo rasta sudaužyta deimantų ir smaragdų karūna / Xavier Francolon/SIPA / Xavier Francolon/SIPA nuotr.

