Prancūzijoje pagerbtos prieš dešimtmetį įvykdytų Paryžiaus išpuolių aukų atminimas

2015 metų lapkričio 13 dieną – penktadienį – devyni džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) nariai ir mirtininkai sprogdintojai susisprogdino vos per kelias minutes vienas nuo kito.
Mirtininkai detonavo savo bombas prie „Stade de France“ stadiono, ginkluoti vyrai šaudė į kavinių terasas, o trys užpuolikai 21 val. 47 min. vietos (22 val. 47 min. Lietuvos) laiku įsiveržė į „Bataclan“ koncertų salę, kur nušovė 90 žmonių, kol policija nutraukė apgultį. Du išgyvenusieji, kurie vėliau nusižudė, buvo pripažinti aukomis.
Prie išpuolių vietų, kur įrengtos atminimo lentos, žmonės ketvirtadienį plūdo padėti žvakių, gėlių ir žuvusiųjų nuotraukų.
Aukos taip pat buvo pagerbtos tylos minute, o išgyvenusieji bei jų artimieji prie išpuolių vietų padėjo vainikus.
„Skausmas išlieka. Solidarizuodamasi su žuvusiaisiais, sužeistaisiais, šeimomis ir artimaisiais, Prancūzija prisimena“, – anksčiau ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ rašė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).
