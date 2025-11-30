 Po jūrinių dronų atakos Rusijoje sustabdyta naftos terminalo veikla

Po jūrinių dronų atakos Rusijoje sustabdyta naftos terminalo veikla

2025-11-30 11:00
Jūras Barauskas (AFP)

Šeštadienį, likus kelioms valandoms iki to laiko, kai Ukrainos derybininkai išvyko į Jungtines Valstijas derėtis dėl karo užbaigimo, po jūrinių dronų vienas iš didžiausių Rusijos naftos terminalų atakos sustabdė savo veiklą.

Dronai
Dronai / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaspijos naftotiekio konsorciumo (KPK) grupė, kuriai priklauso minėtasis terminalas ir kurią sudaro JAV naftos milžinės „Chevron“ ir „ExxonMobil“, smūgį pavadino „teroristiniu išpuoliu“.

Ukraina, kuri šio incidento nekomentavo, jau ketvirtus metus trunkančiame kare ją puolančiai savo kaimynei bando atsikirsti tuo pačiu.

Pasak Ukrainos pareigūnų, šis išpuolis įvyko, kai Maskvos pajėgos paleido į Ukrainą keletą dronų ir raketų, pražudžiusių tris žmones ir apgadinusių pastatus visame Kyjive.

KPK naftotiekis, kuris pagal apimtį yra vienas iš didžiausių pasaulyje, prasideda Kazachstane ir baigiasi nuo išpuolio nukentėjusiame terminale. Tai yra pagrindinis Kazachstano naftos transportavimo kanalas, per kurį prateka apie vienas procentas visame pasaulyje tiekiamos naftos.

„Dėl tikslingo teroristinio išpuolio, įvykdyto 4.06 val. Maskvos laiku (1.06 val. Grinvičo laiku) naudojant nepilotuojamuosius laivus, buvo smarkiai apgadintas vienintelis švartavimo punktas Nr. 2 (SMP-2)“, – teigiama platformoje „Telegram“ paskelbtame KPK pranešime.

„SMP-2 toliau eksploatuoti neįmanoma. Kai dronų grėsmė bus pašalinta, krovos darbai terminale bus vykdomi pagal nustatytas taisykles“, – rašoma jame.

Jungtinės Valstijos yra pateikusios planą, kaip užbaigti konfliktą, kurį dabar siekia galutinai suderinti su Maskva ir Kijevu.

Šiame straipsnyje:
Rusija
naftos terminalai
išpuolis
karas Ukrainoje
jūrinių dronų atakos
dronai

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų