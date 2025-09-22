Pietų Sudane už nusikaltimus žmoniškumui teisiamas buvęs viceprezidentas

Trapus valdžios pasidalijimo sutarimas tarp prezidento Salvos Kiiro ir jo ilgalaikio varžovo R. Macharo aižėja jau kelis mėnesius. Jauna Pietų Sudano valstybė rizikuoja vėl įklimpti į pilietinį karą, kuris praeitame dešimtmetyje pareikalavo apie 400 tūkst. gyvybių.
Šį mėnesį R. Macharas buvo apkaltinas žmogžudyste, išdavyste ir nusikaltimais žmoniškumui. Jis buvo atleistas iš viceprezidento posto ir jau kelis mėnesius praleido namų arešto sąlygomis.
Jis kaltinamas įsakęs etninei kovotojų grupuotei kovo mėnesį surengti karinės bazės užpuolimą, per kurį, vyriausybės teigimu, žuvo daugiau kaip 250 karių.
R. Macharo rėmėjai neigia kaltinimus ir tvirtina, jog tai dalis S. Kiiro pastangų įtvirtinti savo valdžią ir susidoroti su opozicija.
„Jo Ekscelencija dr. Riekas Macharas neturėtų būti teisiamas šio nekompetentingo teismo, kuris neturi jurisdikcijos“, – pirmadienį tvirtino jo advokatas.
Pietų Sudanas iškovojo nepriklausomybę 2011-aisiais, tačiau greitai pasinėrė į aršų konfliktą tarp R. Macharo ir S. Kiiro.
R. Macharo rėmėjų teigimu, pareikšti kaltinimai atskleidžia, jog valdžios pasidalijimo susitarimas žlugo. Jie ragino imtis ginkluotos mobilizacijos ir „režimo pakeitimo“.
Tarptautinės bendruomenės pastangos išsaugoti taikos procesą ir užtikrinti perėjimą demokratijos link iš esmės žlugo.
Rinkimai, turėję vykti 2024-ųjų gruodį, buvo dar kartą nukelti į 2026-uosius, o abi pusės vis dar valdo savo atskiras karines struktūras.
Jungtinės Tautos (JT) praeitą savaitę paskelbė ataskaitą, kurioje vyriausybė kaltinama po nepriklausomybės paskelbimo pavogusi milijardus dolerių naftos pinigų ir kone visiškai ignoruojanti būtiniausias viešąsias paslaugas, tokias kaip sveikatos apsauga ir švietimas.
(be temos)