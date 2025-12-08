 PSO: per smūgius vaikų darželiui ir ligoninei Sudane žuvo 114 žmonių

2025-12-08 13:01
BNS inf.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas pirmadienį pareiškė, kad per smūgius prieš ligoninę Sudano Pietų Kordofano regione praėjusį ketvirtadienį žuvo 114 žmonių, įskaitant 63 vaikus, ir paprašė nutraukti ugnį.

PSO: per smūgius vaikų darželiui ir ligoninei Sudane žuvo 114 žmonių / Scanpix nuotr.

„Per pakartotinius smūgius Sudano Pietų Kordofano valstijoje buvo smogta vaikų darželiui ir mažiausiai tris kartus – netoliese esančiai Kalogio kaimo ligoninei, žuvo 114 žmonių, įskaitant 63 vaikus, ir 35 žmonės buvo sužeisti“, – sakė PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas, cituodamas agentūros atakų prieš sveikatos priežiūrą stebėsenos sistemos duomenis.

Praėjusią savaitę vietos pareigūnai pranešė, kad Sudane per sukarintų pajėgų dronų ataką buvo smogta vaikų darželiui ir ligoninei, žuvo dešimtys civilių.

Nuo 2023-iųjų balandžio per karą tarp Sudano kariuomenės ir sukarintų „Greitosios paramos pajėgų“ (RSF) žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o beveik 12 mln. buvo priversti palikti namus.

Po to, kai spalio pabaigoje užėmė al Fašyrą – paskutinį kariuomenės bastioną Vakarų Sudane – RSF veržėsi į rytus, į naftos turtingą Kordofano regioną, kuris yra padalytas į tris valstijas.

Pasak JT, per pastarąjį mėnesį iš šio regiono pabėgo daugiau nei 40 tūkst. žmonių.

Analitikai teigia, kad RSF siekia pralaužti paskutinę kariuomenės gynybinę liniją aplink centrinį Sudaną ir sudaryti sąlygas bandymams atkovoti didžiuosius miestus, įskaitant sostinę Chartumą.

Šiame straipsnyje:
Sudanas
civilių aukos

