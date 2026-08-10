Pietų Prancūzijoje įsiplieskė naujas miško gaisras

Ugnį malšino apie 270 ugniagesių iš Lozero ir kaimyninių departamentų, jiems padėjo šeši gaisrų gesinimo lėktuvai. Ugniagesiai teigė paprašę pastiprinimo, nes ugnis vis labiau plito ir iš pradžių jos nepavyko suvaldyti.
Pirminiais duomenimis, gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Buvo evakuoti du kaimai, kurių link judėjo ugnis.
Regione yra „labai daug miškų“, be to, „ypatingai sausa“, įspėjo ugniagesių operacijos vadovas Marcas Toulouse'as. Vietos institucijos paprašė gyventojų nebeskambinti pagalbos numeriu pranešti apie gaisrą, nes kyla pavojus perkrauti operacinio valdymo centrą.
Vėliau Lozero ugniagesių atstovas sakė, kad bendros pastangos padėjo „pažaboti ugnį ir išgelbėti du namus“, kuriems buvo iškilusi tiesioginė grėsmė.
„Dabar darbai sutelkti ties gaisro židiniu, kurio vis dar neįmanoma pasiekti“, – pridūrė jis.
Pastaruoju metu Prancūzijoje liepsnojo daug didelių gaisrų. Ypač buvo paveiktas Žirondos departamentas, kur, institucijų duomenimis, siautėjo didžiausias miško gaisras šalyje nuo 1949 m.
Sausra ir kelios viena po kitos sekusios karščio bangos didelėje Pietų Europos dalyje išdžiovino augaliją. Mokslininkų teigimu, žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
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