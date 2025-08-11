Pietų Europoje – kova su gaisrais

Šią savaitę, per tris dienas, gražiame, kalvotame pietų Prancūzijos Odo departamente, miškų gaisrai sunaikino net 16 tūkstančių hektarų miškų. Laimė, šios žemės yra kiek toliau nuo jūros ir nėra tankiai apgyvendintos, bet vietos gyventojai sako tikrai neregėję tokio masto stichinės nelaimės.
Pavyzdžiui, čia gyvenantis Serge, kuris įsirengė labai gražų ir erdvų namą, panaudojęs 200 metų senumo iš akmenų pastatytą avių tvartą.
„25 metai darbo, viso gyvenimo darbas, bet tai nieko tokio, nes gyvenimas tęsiasi. Jau vėl girdime paukščius. Tai svarbu“, – teigė pašnekovas.
Pašnekovas, į teiginį, kad jo požiūris tikrai pozityvus, atsakė: „O ar turime pasirinkimą? Juk tai ne apkasai Ukrainoje, todėl judėsime į priekį. Kol pajėgsiu, kol galėsiu, viskas bus gerai. Aišku, po to naktys ne visada bus ramios.“
Vietos žmonės neprisimena, kad gaisrai būtų išplitę taip greitai ir nuniokoję tokią didelę teritoriją. Tik didelėmis tūkstančių prancūzų gaisrininkų pajėgomis, padedant kitų šalių priešgaisrinei aviacijai, juos pavyko sustabdyti. Dabar teks sodinti medžius ir atstatinėti sudegusius namus.
„Čia buvo viena gyvenamoji erdvė su virtuve, atvira į didelę svetainę“, – nurodė vyras.
Dalį nuostolių padengs draudimas, paramos žada ir vietos Rusijono-Langedoko regiono valdžia, bet prancūzams, bent jau pietuose, teks rimtai peržiūrėti priemones, kurios galėtų apsaugoti nuo tokių miškų gaisrų, ypač turint omenyje, kad vasaros vis karštesnės ir sausesnės.
Nelengva ir pietiniuose Prancūzijos miestuose, pavyzdžiui, Lione, kuris dabar lydosi nuo karščio, o vietos kavinių darbuotojai vos spėja vėsinti klientus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pardavėja, paprašyta, ar gali papasakoti, kas šiandien populiaru, atsakė: „Daugiausia vanduo, daug ledų, limonadas, ledinė arbata. Taip pat gaminame alkoholinius kokteilius suaugusiems.“
Į klausimą, ar yra žmonių, kadangi labai karšta, ji atsakė: „Taip, 38 laipsniai, bet ant Furvjė kalvos šiek tiek vėsiau, nes čia auga medžiai, todėl vėsiau.“
Kitos savaitės pradžioje Lione toliau prognozuojami beveik 40 laipsnių karščiai, bet į savaitės galą galbūt palis ir atvės iki 34 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai