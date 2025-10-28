 Pastebėjus droną laikinai uždarytas vienas Europos oro uostas

Pastebėjus droną laikinai uždarytas vienas Europos oro uostas

2025-10-28 10:29
Viljama Sudikienė (ELTA)

Alikantės-Elčės oro uostas pietryčių Ispanijoje pirmadienio vakarą buvo laikinai uždarytas, netoli oro uosto pastebėjus įtartiną droną. 

Alikantės-Elčės oro uostas
Alikantės-Elčės oro uostas / Vikipedijos nuotr.

Keletas skrydžių buvo nukreipti į Valensiją ir Mursiją, socialiniame tinkle „X“ pranešė oro uostas.

Oro uosto veikla buvo atnaujinta prieš pat 23 val. po beveik dviejų valandų pertraukos.

Šiame straipsnyje:
Ispanija
Alikantės-Elčės oro uostas
dronas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų