Potvynių nusiaubtoje Pietų Ispanijoje dingo trys žmonės

2025-12-28 18:38
Viljama Sudikienė (AFP)

Po smarkių liūčių sukeltų potvynių Pietų Ispanijoje dingo trys žmonės, sekmadienį pranešė Civilinės gvardijos policija ir paragino gyventojus būti itin atsargiems. 

Pastaraisiais metais Ispaniją itin stipriai paveikė klimato kaita, pailgėjo karščio bangos, padažnėjo smarkios liūtys. Per didelius potvynius 2024 m. spalį žuvo daugiau nei 230 žmonių, daugiausia rytiniame Valensijos regione. Tuo metu vyriausybė sulaukė griežtos kritikos dėl to, kaip reagavo į katastrofą.

Sekmadienį socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose buvo matyti per naktį užlieti Pietų Ispanijos kaimai. Valymo operacijoms buvo pasitelktos gelbėjimo tarnybos.

Potvyniai Ispanijoje
Potvyniai Ispanijoje / EPA-ELTA nuotr.

Civilinė gvardija pranešė, kad ieško dviejų dingusių žmonių netoli Malagos ir dar vieno netoli Granados.

Vėlyvą sekmadienio rytą nacionalinė orų tarnyba sumažino perspėjimo lygį nuo raudono iki oranžinio pietiniame Andalūzijos regione, tačiau pakrantėje aplink Valensiją toliau pliaupė smarkios liūtys, valdžios institucijos perspėjo apie išsiliejimus ir staigius potvynius. Smarkios liūtys kamavo ir kaimyninį Mursijos regioną.

