Potvynių nusiaubtoje Pietų Ispanijoje dingo trys žmonės

Pastaraisiais metais Ispaniją itin stipriai paveikė klimato kaita, pailgėjo karščio bangos, padažnėjo smarkios liūtys. Per didelius potvynius 2024 m. spalį žuvo daugiau nei 230 žmonių, daugiausia rytiniame Valensijos regione. Tuo metu vyriausybė sulaukė griežtos kritikos dėl to, kaip reagavo į katastrofą.
Sekmadienį socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose buvo matyti per naktį užlieti Pietų Ispanijos kaimai. Valymo operacijoms buvo pasitelktos gelbėjimo tarnybos.
Civilinė gvardija pranešė, kad ieško dviejų dingusių žmonių netoli Malagos ir dar vieno netoli Granados.
Vėlyvą sekmadienio rytą nacionalinė orų tarnyba sumažino perspėjimo lygį nuo raudono iki oranžinio pietiniame Andalūzijos regione, tačiau pakrantėje aplink Valensiją toliau pliaupė smarkios liūtys, valdžios institucijos perspėjo apie išsiliejimus ir staigius potvynius. Smarkios liūtys kamavo ir kaimyninį Mursijos regioną.
Naujausi komentarai