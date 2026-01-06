Paslaptingas odontologo ir jo žmonos nužudymas: paviešintame vaizdo įraše – įtartinas asmuo

Kolumbo policijos departamentas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas asmuo, galimai turintis informacijos, susijusios su paslaptinga odontologo ir jo žmonos žmogžudyste.
Pareigūnai mano, kad 37-erių S. Tepe ir 39-erių M. Tepe buvo nužudyti ankstyvą gruodžio 30 d. rytą, tarp 2–5 val. Pasidalintoje vaizdo medžiagoje matyti asmuo minėtu laikotarpiu vaikščiojęs netoli nužudymo vietos.
Šiurpiame vaizdo įraše pareigūnus dominantis asmuo ramiai vaikščiojo nuleidęs galvą, o rankas laikė kišenėse.
Anot policijos, pora buvo rasta su šautinėmis žaizdomis.
Policija kol kas neatskleidžia galimo tragiškos dvigubos žmogžudystės motyvo, rašo CNN.
Sutuoktinių kūnai buvo rasti po to, kai vienas iš kolegų ėmė nerimauti Spenceriui nepasirodžius darbe.
Policininkai atvyko į šeimos namus, tačiau niekam neatidarius durų, išvyko. Tačiau po maždaug valandos pareigūnams teko ir vėl čia sugrįžti, kadangi S. Tepe bendradarbiai ir vienas draugas irgi nusprendė patikrinti jų namus.
„Girdžiu viduje vaikus ir, regis, girdėjau vieną šauksmą“, – tarnyboms pranešė draugas ir pridūrė, kad negali patekti vidun.
Po kelių minučių vyras paskambino skubiosios pagalbos numeriu.
„Yra kūnas“, – tarė jis.
Pareigūnai pranešė, kad įvykio vietoje neaptiktas joks ginklas, o poros mirtis nebuvo žmogžudystės ir savižudybės pasekmė. Pareigūnų teigimu, taip pat nebuvo rasta jokių įsibrovimo požymių.
Tepe šeima buvo susituokusi penkerius metus ir turėjo du vaikus: vienerių metų berniuką ir ketverių metų mergaitę. Pranešama, kad keturių asmenų šeima taip pat turėjo šunį.
Mažamečiai vaikai per tragediją nenukentėjo.
