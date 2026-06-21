Pasipylė smūgiai: yra žuvusiųjų, Kryme sustabdyta prekyba degalais

Pranešimai pasirodė po to, kai šiam Juodosios jūros pusiasaliui smogė Ukrainos kariuomenė.
Ukraina pareiškė, kad per vieną didžiausių pastarųjų mėnesių atakų pusiasalyje taikėsi į karinius ir energetikos objektus. Krymas yra svarbi Maskvos logistikos bazė, naudojama per daugiau kaip ketverius metus trunkantį karą prieš Ukrainą.
„Dėl priešo dronų atakos Kerčės pusiasalyje, deja, yra aukų tarp civilių gyventojų“, – sakė Rusijos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas.
„Naujausiais duomenimis, keturi žmonės žuvo, 28 buvo sužeisti“, – pridūrė jis.
„Šiandien, birželio 21 dieną, nuo 9 val. (10 val. Lietuvos laiku) Krymo degalinėse sustabdytas degalų pardavimas“, – atskirame pareiškime nurodė S. Aksionovas. Jis pridūrė, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms.
Per smūgius taip pat žuvo vienas žmogus kelte, pataikyta į naftos terminalą šalia Krymo esančiame Rusijos pietiniame Krasnodaro krašte, pranešė vietos pareigūnai.
Dalis Krymo pusiasalio, kurį Rusija aneksavo 2014 metais, po atakų liko be elektros, pranešė vietos komunalinių paslaugų bendrovė „Krymenergo“.
„Praėjusią naktį mūsų tolimojo nuotolio sankcijos buvo nukreiptos į okupantų karinę logistiką, naftos pramonę ir oro gynybą“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukraina savo atsakomuosius išpuolius prieš Rusiją ir okupuotas teritorijas vadina „tolimojo nuotolio sankcijomis“ ir neigia besitaikanti į civilius.
Ukrainos kariuomenės Generalinis štabas sekmadienį taip pat pranešė, kad ukrainiečiai diena anksčiau smogė naftos perdirbimo gamyklai „Antipinskij“ Rusijos Tiumenės srityje.
Pranešime platformoje „Telegram“ nurodoma, kad gamykla yra už daugiau nei 2 tūkst. km nuo Ukrainos sienos, Vakarų Sibire.
Pasak Generalinio štabo, praėjusią naktį smogta uostui „Kavkaz“ Rusijos Krasnodaro krašte. Uoste kilo gaisras.
Ukrainiečių pajėgos taip pat smogė geležinkelio tiltui virš Šiaurės Krymo kanalo netoli Rozdolnės, geležinkelio tiltui netoli Petershaheno Zaporižios srityje ir geležinkelio tiltui virš Syvašo įlankos netoli Čonharo Chersono srityje, sakoma pranešime.
Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad per naktį numušė 239 ukrainiečių dronus.
Tuo metu per naktinius Rusijos smūgius Rytų Ukrainoje žuvo trys žmonės.
Ukrainiečių oro pajėgos platformoje „Telegram“ paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido keturias raketas ir 105 dronus. Nurodoma, kad buvo numušti ar nuslopinti 96 dronai.
Degalų tiekimas
„Visa tai yra teisingas atsakas į žiaurius Rusijos išpuolius prieš mūsų žmones“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos taip pat smogė Krymo tiltui, jungiančiam pusiasalį su Rusija, bei radiolokatorių ir oro gynybos sistemoms.
Atnaujinęs savo tolimojo nuotolio dronų pajėgumus, Kyjivas dabar teigia galintis savo nuožiūra smogti sausumos koridoriui per okupuotą Pietryčių Ukrainą, kurį Rusija naudoja Krymui ir ten dislokuotoms savo pajėgoms aprūpinti.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina taip pat suintensyvino dronų atakas prieš energetikos objektus Rusijoje, smogdama taikiniams toli už fronto linijos.
Anksčiau šią savaitę ji du kartus smogė didelei naftos perdirbimo gamyklai Maskvoje.
Ukraina teigia, kad šiais išpuoliais siekiama sumažinti pajamas iš naftos, kurias Rusija naudoja karui finansuoti.
Kai kurios degalinės Rusijoje, trečioje pagal dydį naftos gamintojoje pasaulyje, šį mėnesį įvedė degalų normavimą.
Degalų eksportas draudžiamas nuo balandžio.
JAV įsikūrusi energetikos tyrimų bendrovė „Energy Intelligence“ anksčiau šį mėnesį pranešė, kad dėl Ukrainos smūgių neveikia apie trečdalis Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
Derybos dėl didžiausio Europos konflikto nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos lieka įšaldytos, o kovos fronto linijoje faktiškai yra atsidūrusios aklavietėje.