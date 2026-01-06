 Paryžiuje dėl sniego susidariusios transporto spūstys viršijo tūkstantį kilometrų

Paryžiuje dėl sniego susidariusios transporto spūstys viršijo tūkstantį kilometrų

2026-01-06 12:05
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Žiemiškas oras pirmadienį sutrikdė transporto eismą visame Paryžiaus regione, dėl jo piko metu susidarė daugiau nei 1 000 kilometrų ilgio spūstys, pranešė eismo priežiūros tarnyba „Sytadin“.

Paryžiuje dėl sniego susidariusios transporto spūstys viršijo tūkstantį kilometrų
Paryžiuje dėl sniego susidariusios transporto spūstys viršijo tūkstantį kilometrų / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vėlyvą popietę bendras spūsčių ilgis viršijo 1 000 km ribą – tai maždaug keturis kartus daugiau nei vidutiniškai įprasta tuo paros metu. Vakare eismo sąlygos palaipsniui gerėjo.

Vairuotojams Paryžiuje ir jo apylinkėse, kur žiemos paprastai būna švelnios ir dauguma transporto priemonių neturi žieminių padangų, buvo taikomi griežtesni greičio apribojimai. Paryžiaus policijos prefektūros įsakymu vairuotojai turėjo važiuoti ne didesniu nei 80 km per valandą greičiu.

Dėl sniego ir ledo keliuose taip pat buvo sutrikdytas eismas šiaurės vakarų Prancūzijoje, įskaitant Normandiją ir Bretanę.

Sutriko ir viešasis transportas sostinėje. Paryžiaus transporto operatorė RATP pranešė, kad laikinai stabdomas autobusų eismas, sutriko ir regioninių traukinių eismas.

Dėl oro sąlygų tarnybos buvo priverstos iki vakaro 15 proc. sumažinti skrydžių Paryžiaus Charles de Gaulle‘o ir Orly oro uostuose, pranešė Prancūzijos susisiekimo ministras Philippe‘as Tabarot. Pasak jo, reikėjo nuvalyti sniegą nuo kilimo ir tūpimo takų ir ledą nuo orlaivių.

Nepaisant sutrikimų, snygis taip pat į Monmartrą pritraukė žmonių, kur jie galėjo stebėti slidininką, besileidusį apsnigtu šlaitu nuo kalvos netoli Švč. Jėzaus Širdies bazilikos.

Šiame straipsnyje:
Paryžius
sniegas
paralyžiuotas eismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų