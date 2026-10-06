Pamelavęs, kad turi bombą, vyras sutrikdė oro uosto darbą

Melagingas grasinimas bomba Štutgarto oro uoste sukėlė didelį eismo chaosą ir sutrikdė tūkstančių žmonių keliones.
Federalinė policija pranešė, kad dėl policijos operacijos oro uosto saugumo zonoje oro eismą teko sustabdyti maždaug pusantros valandos – nuo 16.30 iki 18 valandos.
Pasak atstovo, 24 metų vyrui po saugumo patikros oro uosto darbuotojui pareiškus, kad bagaže turi bombą, Federalinei policijai teko evakuoti žmones iš saugumo zonoje esančių terminalų ir sustabdyti visus atvykstančius bei išvykstančius skrydžius.
Netrukus šios priemonės buvo atšauktos. Federalinės policijos teigimu, patikrinus teritoriją nustatyta, kad realios grėsmės nėra.
24 metų vyrui neleista įlipti į lėktuvą, skridusį į Hurgadą Egipte, pranešė policija. Jo atžvilgiu pradėtas pirminis tyrimas dėl įtarimų, kad grasindamas nusikalstama veika jis sutrikdė viešąją rimtį. Vyras buvo paleistas.
Vėliau oro eismas pamažu buvo atnaujintas, vėl pradėta keleivių patikra.
Paveikta beveik 30 skrydžių ir maždaug 3 tūkst. žmonių
Pasak oro uosto atstovės, saugumo priemonės paveikė beveik 30 skrydžių ir apie 3 tūkst. žmonių.
Devynis skrydžius teko visiškai atšaukti. Dar devyni skrydžiai buvo nukreipti į kitus oro uostus, daugiausia Niurnbergo ir Karlsrūhės / Baden Badeno. Be to, 11 skrydžių vėlavo iki trijų valandų.
„Vakaro valandos oro uoste yra pats intensyviausias metas, kai numatyta daug skrydžių. Jei tuo metu kas nors sutrinka, padariniai būna labai rimti“, – pridūrė atstovė.
Policijos teigimu, dėl evakuacijos iš saugumo zonos visiems keleiviams teko iš naujo pereiti saugumo patikrą. Prireikė šiek tiek laiko, kol padėtis normalizavosi.
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