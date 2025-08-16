Pakistane per potvynius žuvo daugiau nei 300 žmonių

„Žuvusiųjų skaičius pasiekė 307“, – naujienų agentūrai dpa sakė Anwaras Shahzadas, ekstremaliųjų situacijų valdymo tarnybos atstovas spaudai.
Stiprios liūtys sukėlė staigius potvynius ir žemės nuošliaužas. Penktadienį dėl to žuvo 180 žmonių, įskaitant 5 sraigtasparnio įgulos narius, žuvusius šiam nukritus gelbėjimo operacijos metu.
Mažiausiai 18 žmonių žuvo Pakistano administruojamoje Kašmyro dalyje ir Gilgito-Baltistano regione, prie sienos su Indija ir Kinija.
Per naktį iš griuvėsių ištraukti 93 žmonių kūnai. Baiminamasi, kad žuvusiųjų skaičius dar išaugs. Mažiausiai 21 asmuo buvo sužeistas.
Nacionalinės ekstremaliųjų situacijų valdymo tarnybos duomenimis, per birželio 26 d. prasidėjusių musoninių liūčių sukeltus incidentus 634 žmonės žuvo, o 768 buvo sužeist.
Jungtinės Tautos teigia, kad 240 mln. gyventojų turintis Pakistanas yra itin pažeidžiamas klimato kaitos poveikio. Kasmet šimtai žmonių ten žūsta per klimato kaitos sukeltas stichines nelaimes, o tūkstančiai netenka namų ir pragyvenimo šaltinio.
