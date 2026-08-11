 Odesos srityje sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas katapultavosi

Odesos srityje sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas katapultavosi

2026-08-11 06:56
BNS inf.

Odesos srityje pirmadienio vakarą per kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas MiG-29, bet pilotas išgyveno, platformoje „Telegram“ paskelbė oro pajėgos.

<span>Odesos srityje sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas katapultavosi</span>
Odesos srityje sudužo Ukrainos naikintuvas MiG-29, pilotas katapultavosi / Scanpix nuotr.

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„Rugpjūčio 10 dienos vakarą vykdant kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgoms priklausantis naikintuvas MiG-29, – sakoma pranešime. – Pilotas vykdė kovinę užduotį, siekdamas sunaikinti priešo oro taikinius Odesos srityje.“

Preliminariais duomenimis, paleidžiant aviacinę raketą įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė, ir pilotas nebegalėjo jo valdyti, nors bandė išvengti sudužimo.

Pilotas sėkmingai katapultavosi ir buvo evakuotas į gydymo įstaigą.

Incidento priežastis tiriama.

Šiame straipsnyje:
Odesa
pilotas
lėktuvas

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Komentarai

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Komentarai

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Žvalgas
Buvo numuštas,melas.
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Lietuvis
Labai gerai, kuo daugiau dūžta chacholų chuntos fašistų lėktuvų tuo geriau, tai mano nuomonė !!!
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