Nyderlanduose sutriko traukinių eismas, įtariama diversija

„Keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų. Tai sukelia bėgių grandinės gedimus. Atrodo, kad tai yra diversijos atvejis“, – pranešime teigė „Prorail“. Bendrovė nedetalizavo, kokios medžiagos buvo rastos ant geležinkelio linijų.
Bėgių grandinė yra geležinkelio įrenginys, skirtas traukinio buvimui tam tikrame bėgių ruože fiksuoti ir bėgių vientisumui tikrinti.
Nacionalinė geležinkelių bendrovė NS pranešė, kad rytinio piko metu labiausiai nukentėjo traukinių eismas aplink centrinius Zvolės, Deventerio ir Amersforto miestus.
„Kol kas neaišku, kiek laiko prireiks, kol traukinių eismas normalizuosis“, – keleiviams skirtame pranešime nurodė NS.
Sutrikimas įvyko tą dieną, kai Nyderlandų vyriausybė parlamentui pristato savo metinį biudžetą. Šis renginys į Hagą pritraukia tūkstančius žmonių, norinčių pamatyti žirgų traukiamomis karietomis per miestą važiuojančią karališkąją šeimą.
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