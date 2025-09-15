 Nuo Krokuvos oro uosto kilimo ir tūpimo tako nučiuožė lėktuvas

2025-09-15 10:49
Jūras Barauskas (ELTA)

Sekmadienį antrajame pagal eismo intensyvumą Lenkijos oro uoste nuo kilimo ir tūpimo tako nuslydo užsakomąjį reisą vykdęs keleivinis lėktuvas, todėl saugumo sumetimais vėlesnius skrydžius teko nukreipti į kitus oro uostus arba visai atšaukti, o tarp keliaujančiųjų kilo chaosas, praneša naujienų portalas „TVP World“.

Lenkijos užsakomųjų skrydžių bendrovės „Enter Air“ lėktuvas leisdamasis Krokuvos oro uoste apie 14.00 val. staiga pasuko į šalia tako esančią pievą. Visi lėktuvo keleiviai buvo saugiai evakuoti, incidento metu niekas nenukentėjo.

Kadangi lėktuvą reikėjo grąžinti ant tako, oro uostas buvo kelioms valandoms uždarytas, daugelis skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus arba atšaukti. Pirmadienį pirmą valandą nakties oro uostas vėl teikė visas savo paslaugas.

Oro uosto atstovai teigė, kad iš Čekijos buvo atgabenta specializuota įranga, kuri padėjo patraukti lėktuvą nuo kilimo ir tūpimo tako krašto. Nors oro uostas vėl atidarytas, kelias valandas trukęs paslaugų sutrikimas gali turėti įtakos pirmadienį keliaujantiems keleiviams.

