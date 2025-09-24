Prancūzijoje tiriamas tik per plauką neįvykęs dviejų lėktuvų susidūrimas

Prancūzijos aviacijos saugos agentūros BEA duomenimis, sekmadienio vakarą „Nouvelair“ lėktuvas bandydamas nutūpti vos išvengė ant kilimo ir tūpimo tako jau buvusio „EasyJet“ orlaivio.
„Nouvelair“ lėktuvas nutraukė bandymą tūpti ir vėl ėmė kilti.
BEA incidentą priskyrė prie rimtų, nes lėktuvas ketino leistis ne tame take.
Tyrėjai nuvyko į įvykio vietą ir nurodė paimti abiejų lėktuvų „juodąsias dėžes“. Jie taip pat apklaus įgulų narius ir skrydžių kontrolierius, kad nustatytų įvykių seką.
Incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Korsikoje užmigus skrydžių kontrolieriui vienas lėktuvas turėjo beveik 20 minučių sukti ratus, kol galėjo saugiai nutūpti.
Ajačo prokuratūra pradėjo šio incidento tyrimą.
Nors kontrolieriaus alkoholio testai buvo neigiami, „svarstoma galimybė taikyti sankcijas“, sakė Prancūzijos civilinės aviacijos administracija DGAC.
Naujausi komentarai