Niujorke netoli Laisvės statulos apvirtus kateriui žuvo du žmonės

Kateris apvirto šeštadienį vakare, o avarijos metu žuvo 27 metų motina ir jos 5 mėnesių kūdikis, pranešė policija, patvirtindama, kad iš vandens netoli Laisvės salos buvo išgelbėti 12 žmonių.
Policijos pareigūnai vėliau patvirtino, kad buvo suimtas 46-erių Manuelis Hernandezas, kuriam pareikšta 13 kaltinimų dėl neatsargaus elgesio, sukėlusio pavojų kito asmens gyvybei ar sveikatai.
„Atsakovas buvo suimtas savaitgalį ir šiuo metu yra federalinių institucijų žinioje. Daugiau informacijos bus pateikta netrukus“, – pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė federaliniai prokurorai.
Manhetene įsikūręs italų restoranas „Il Punto“ pranešė, kad žuvusioji Sara Sanchez buvo vieno iš jo darbuotojų žmona, o antroji auka buvo judviejų kūdikis Antonella Garcia.
Įmonė pranešė, kad internetinę pradėjo rinkti aukas S. Sanchez vyrui Andres Garciai.
„Bandydamas susitaikyti su neįsivaizduojama Saros ir mažosios Antonellos netektimi, Andres dabar turi rasti jėgų gyventi toliau ir būti šalia savo šešerių metų sūnaus Salvadoro, kuris taip pat patyrė skaudžią netektį“, – rašoma labdaros akcijos puslapyje.
Pakrančių apsauga į prašymą pateikti komentarą neatsakė.
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