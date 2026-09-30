 Netanyahu: išvengta didelės katastrofos

Netanyahu: išvengta didelės katastrofos

2026-09-30 17:26
BNS inf.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad vienas iš į Tel Avivą trečiadienį skridusio bendrovės „FlyDubai“ lėktuvo pilotų planavo jį sudaužyti ir taip nužudyti jo keleivius, daugiausia izraeliečius, bet jie užkirto kelią didelei katastrofai.

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<span>Netanyahu: išvengta didelės katastrofos</span>
Netanyahu: išvengta didelės katastrofos / Scanpix nuotr.

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„Skrydžio metu, artėjant prie šalies, vienas iš pilotų subadė kitą pilotą ir, matyt, bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis“, – vaizdo pranešime sakė B. Netanyahu, pavadinęs keleivius „didvyriais, užkirtusiais kelią didelei katastrofai“.

B. Netanyahu teigė, kad Saudo Arabija sulaikė į Tel Avivą skridusio „FlyDubai“ lėktuvo antrąjį pilotą, kuris, kaip įtariama, subadė kitą pilotą ir bandė sudaužyti orlaivį.

Jis „buvo sulaikytas, šiuo metu jį apklausia Saudo Arabijos pareigūnai“, sakė B. Netanyahu, nurodęs pasiruošti galimoms tolesnėms grėsmėms.

Izraelio gynybos ministras incidentą pavadino „bandymu įvykdyti džihadistų teroro išpuolį“.

„Rimtas incidentas „FlyDubai“ lėktuve buvo bandymas įvykdyti džihadistų teroro išpuolį“, – sakoma Israelio Katzo pareiškime.

Ministro teigimu, užkardyti išpuolį „pavyko tik dėl kelių Izraelio keleivių heroizmo“. Šie keleiviai „įsilaužė į kabiną, įveikė teroristą ir savo rankomis grąžino orlaivio valdymą ten buvusiai papildomai skrydžio įgulai“, sakoma jo pareiškime.

Anksčiau pranešta, kad dėl tarp pilotų kilusio ginčo iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) Dubajaus miesto į Izraelį skridęs komercinis lėktuvas trečiadienį buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje.

Vienas keleivis naujienų agentūrai AFP sakė, kad jie jau išskrido iš Tabuko į Tel Avivą kitu lėktuvu.

Šiame straipsnyje:
FlyDubai lėktuvas
terorizmas

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